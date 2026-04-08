Raúl Chávez habla de su situación: "Prófugos serán los que eligieron la mafia antes que la Patria"

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Raúl Chávez se defendió tras la orden de prisión preventiva en el caso Goleada y cuestionó que se lo califique como prófugo ya que no ha revelado su paradero.

La Fiscalía lo vinculó por su presunta participación en una red de delincuencia organizada, sustentada, entre otros elementos, en chats expuestos en audiencia.

El asambleísta nacional por la alianza Revolución Ciudadana-Reto, Raúl Chávez, se pronunció este 8 de abril de 2026 sobre su situación, luego de que se dictara en su contra prisión preventiva. “¿Cómo puedo ser prófugo de un caso que el propio tribunal desarmó porque no había indicios suficientes del delito?”, escribió el legislador en su cuenta de X.

Su pronunciamiento se produjo tras una noticia del medio Ecuavisa titulada: “Raúl Chávez lleva 11 días prófugo tras su vinculación”. Dicha vinculación está relacionada con el caso Goleada, en el que también es procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

En su mensaje, Chávez aseguró que la prisión preventiva no era necesaria ni proporcional. “Los chats de WhatsApp (que fueron el pilar de la acusación) no constituyeron prueba suficiente para sostener absolutamente nada”, afirmó en una publicación en la que no dio más detalles sobre su paradero.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez es el principal procesado en el caso llamado GoleadaARCHIVO

Para el asambleísta, el caso Goleada “se cayó solo” ante los jueces y con argumentos. A esto añadió: “En un país donde te vinculan con una denuncia anónima y 150.000 páginas de chats que un tribunal luego descarta, eso no es justicia, es fabricación”.

Chávez sostuvo que su vinculación al caso responde a una persecución política. “Cuando retornemos a la democracia, cada uno de los hoy perseguidos podrán defenderse con la garantía de que la justicia siempre estará de su lado”, indicó. “Prófugos serán, entonces, los que eligieron la mafia antes que la Patria”, concluyó.

¿Por qué se vinculó a Chávez al caso Goleada?

El nombre de Chávez habría sido mencionado en el chat denominado “Corpalubri Pascuales”, el cual expuso la Fiscalía en la audiencia del caso del 10 de febrero de 2026. En ese diálogo aparecen varios participantes, entre ellos un número identificado con el nombre del legislador, en el que se habrían intercambiado documentos de empresas.

En una audiencia sin acceso al público ni a la prensa, el juez especializado en delitos de corrupción, Jairo García, dictó prisión preventiva el pasado 27 de marzo.

La decisión se adoptó tras la audiencia de vinculación, en la que la Fiscalía presentó elementos que, según la entidad, apuntan a la participación del legislador en un presunto entramado de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.