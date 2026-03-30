Raúl Chávez habla de "persecución política" por su cargo en Reto

El asambleísta Raúl Chávez, requerido por el caso Goleada, habló de Aquiles Álvarez y de ser "incómodo" para el Gobierno

Un juez dictó prisión preventiva en contra del asambleísta Raúl Chávez el 27 de marzo, tras incluirlo en la investigación por el caso Goleada.

Tres días después de que el juez Jairo García emitió la orden de prisión preventiva en su contra, el asambleísta Raúl Chávez apareció ayer en un video, en el que habló de “una historia de persecución” en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y del legislador, porque serían “políticos incómodos al régimen”.

El asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC-Reto) mencionó una línea de tiempo para atribuir que la investigación en su contra por el caso Goleada se habría iniciado luego de que él fue confirmado como presidente del movimiento que patrocinó su candidatura y la de Álvarez para llegar al Parlamento y al Municipio de Guayaquil, respectivamente.

“¿Cómo se construye la persecución a personas o a políticos que son incómodos al régimen? Primero, el 10 de febrero detienen al alcalde de Guayaquil sin pruebas, le dictan prisión preventiva y termina en una cárcel de máxima seguridad, rapado.

Luego, el 14 de marzo, yo, siendo presidente del movimiento Reto, opositor al Gobierno, soy ratificado por la mayor parte de militantes; tres días después, soy notificado de que la Fiscalía ha pedido mi información a todos los entes” para la investigación, manifestó.

Esto no va a terminar en silencio.

Me acusan sin pruebas y dictan prisión preventiva sin sustento.

No es justicia, es persecución política.

Seguiré contando al país la historia de esta persecución y quién está atrás de esto.#SomosResistencia pic.twitter.com/q0C4fFAnEg — Raúl Chávez (@Rauli_Chavez) March 30, 2026

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Según el legislador, quien no reportó su paradero, la Fiscalía pidió vincularlo y luego solicitó encarcelarlo, tras la versión de “un supuesto delator”.

Para el asambleísta, la audiencia en la que se le dictó prisión “se desarrolló de forma dudosa” y criticó al juez García porque “no le importó el fuero de Corte Nacional ni mi inmunidad. Sobre él tendremos más detalles en otro video”, ofreció.

El asambleísta tiene orden de prisión

La declaración del legislador, quien no ha asistido al Parlamento desde el jueves pasado, ocurre en momentos en los que la Fiscalía continúa con la instrucción fiscal del caso Goleada. En esta causa se investiga la presunta participación de Chávez y 11 personas más (entre ellos el alcalde de Guayaquil) en el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

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Esta etapa de la investigación durará 30 días y tiene activa la orden de prisión contra Chávez, quien solicitó autorización a la Asamblea Nacional desde el 26 de marzo para asistir a las sesiones del Pleno y de su comisión de forma telemática, tras alegar problemas de salud.

Los videos han sido los recursos que el asambleísta ha empleado para referirse a este caso. En un clip anterior aseguró que se defenderá en libertad, luego de que trascendió que aparentemente habría salido del país, sin embargo, su abogado, Carlos Soria, ha negado ese rumor.

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