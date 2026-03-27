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  Guayaquil

Raúl Chávez
El asambleísta se encuentra con paradero desconocido.CORTESÍA

Raúl Chávez ante dictamen de prisión preventiva: "Venceremos a la infamia"

El asambleísta se pronunció a través de sus redes sociales. Llamó "incompetente" al juez que le dictó prisión

El asambleísta Raúl Chávez enfrenta una orden de prisión preventiva tras su vinculación en el denominado caso Goleada, una investigación que indaga un presunto esquema de delincuencia organizada.

La medida fue dispuesta este viernes 27 de marzo de 2026, en medio de un proceso que ha generado atención por el perfil de los implicados y las decisiones judiciales adoptadas.

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La reacción de Raúl Chávez ante la prisión preventiva

Horas después de conocerse la resolución, y en un contexto en el que no se ha precisado su ubicación, Chávez reaccionó públicamente a través de su cuenta en la red social X. 

En su mensaje, cuestionó con dureza la actuación del juez que ordenó su detención, al que calificó de actuar fuera del marco legal y de vulnerar principios constitucionales. El legislador aseguró que se han desconocido garantías como el derecho a la defensa, el debido proceso y su fuero.

Este acto solo confirma el estado de persecución en que vivimos”, escribió, al tiempo que sostuvo que el proceso busca silenciar a quienes, según su criterio, defienden la verdad y la democracia. En ese mismo pronunciamiento, concluyó con una frase que ha marcado su postura frente al caso: “vamos a resistir y venceremos a la infamia”, escribió. 

Lo que se sabe del caso Goleada y la vinculación de Raúl Chávez

La orden de prisión preventiva fue emitida durante una audiencia de vinculación que se desarrolló sin acceso al público ni a los medios de comunicación. 

Raúl Chávez dijo que presentó una acción de protección para insistir en que la Asamblea les permita inscribir a su Bancada de la gente.

Caso Goleada: Juez ordena la prisión preventiva del asambleísta Raúl Chávez

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En esa diligencia, el juez a cargo del caso acogió el pedido de la Fiscalía, que sostiene que existen indicios suficientes para presumir la participación del asambleísta en una estructura dedicada a actividades ilícitas.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, la investigación apunta a un entramado que habría operado en torno a la comercialización irregular de combustibles, con posibles delitos relacionados al lavado de activos y defraudación tributaria. 

En este contexto, la medida cautelar busca garantizar la comparecencia del procesado durante el desarrollo del proceso penal, ante un eventual riesgo de evasión, según indicó Fiscalía. 

La defensa del legislador argumentó que, por su condición de asambleísta, el caso debía ser conocido en otra instancia judicial. Sin embargo, el magistrado desestimó este planteamiento al considerar que los hechos investigados se habrían producido antes de que Chávez asumiera funciones en el Legislativo, por lo que el trámite debía continuar en la justicia ordinaria.

Con la inclusión del asambleísta, el número de procesados en este caso asciende a doce. Entre ellos también figura el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, junto a otros familiares, quienes fueron detenidos en operativos realizados semanas atrás.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso Goleada continúa ampliándose, con nuevas diligencias orientadas a esclarecer la presunta red delictiva y determinar las responsabilidades de los involucrados.

Aquiles Álvarez y Rafael Correa
Fernando Alvarado, Raúl Chávez, Rafael Correa y Aquiles Álvarez, durante la campaña electoral del 2023.Cortesía

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