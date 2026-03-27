Caso Goleada: Juez ordena la prisión preventiva del asambleísta Raúl Chávez

En una audiencia sin acceso al público ni a la prensa, el juez especializado en delitos de corrupción, Jairo García, dictó este viernes 27 de marzo de 2026 la medida de prisión preventiva contra el asambleísta Raúl Chávez (alianza RC-RETO).

La decisión se tomó tras la audiencia de vinculación dentro del denominado Caso Goleada en la que la Fiscalía presentó sus elementos que, según la entidad, señalan la participación del legislador en un presunto entramado de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

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Detalles de la audiencia

Competencia ratificada: El juez García, quien tampoco permitió acceso a la prensa en la audiencia de formulación de cargos de Aquiles Álvarez, rechazó los pedidos de inhibición de la defensa, que argumentaba que Chávez debía ser procesado bajo fuero de Corte Nacional. El magistrado determinó que los hechos investigados ocurrieron antes de que asumiera su cargo legislativo, validando el proceso en vía ordinaria.

Fundamentos de la medida:

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva bajo el argumento de asegurar la presencia del procesado en el juicio, señalando riesgos de fuga y la gravedad de los delitos investigados (vinculados a la comercialización irregular de combustible).

Con Chávez, ya suman 12 las personas procesadas en este caso, donde también figuran el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y sus hermanos, quienes ya cumplen medidas de privación de libertad desde el pasado 10 de febrero, cuando la Policía los allanó.

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Reacción del asambleísta

Previo a conocerse el fallo, Raúl Chávez difundió un video en sus redes sociales calificando el proceso como una "persecución política" y una represalia por no "entregar" el movimiento RETO a intereses externos. En su mensaje, el legislador afirmó:"Nos vamos a defender de manera técnica y legal, pero no vamos a regalar nuestra libertad".La defensa de Chávez ha anunciado que apelará la medida de forma inmediata, alegando vulneración a sus derechos constitucionales.

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