Raúl Chávez pide permiso para no asistir a la Asamblea por motivos de salud

El pedido de asistencia virtual se produce días después de que la Fiscalía lo vinculara a una investigación penal

Imagen de archivo de Raúl Chávez, mientras la Asamblea confirma que el legislador pidió permiso para ausentarse por motivos de salud.

El asambleísta Raúl Chávez, de la bancada Revolución Ciudadana-RETO, solicitó autorización para participar de manera virtual en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional y de la Comisión de Niñez y Adolescencia, alegando un quebranto de salud que le impide trasladarse hasta el Palacio Legislativo, en Quito.

El legislador remitió una comunicación a la Secretaría General de la Asamblea, adjuntando el respectivo certificado médico. Sin embargo, el permiso otorgado concluyó el miércoles 25 de marzo de 2026, y este jueves 26 de marzo ni Chávez ni su suplente, Evelyn Zambrano, acudieron a la sesión, por lo que la curul permaneció vacía.

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Vinculación de Chávez en el caso Goleada

La solicitud de Chávez se produce en medio de su reciente vinculación al denominado caso Goleada. El martes 24 de marzo de 2026, el juez Jairo García, del Tribunal de Garantías Penales para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, aceptó el pedido de la Fiscalía General del Estado para incluir al asambleísta en la investigación.

El proceso indaga un presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y fraude tributario. En este caso también están procesados el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sus hermanos y otras ocho personas.

La audiencia en la que se tratará la situación jurídica del legislador está prevista para las 10:00 de este viernes 27 de marzo de 2026.

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Reacciones en la Asamblea Nacional

La situación generó pronunciamientos dentro del Legislativo. El asambleísta Blasco Luna, también de Revolución Ciudadana, expresó su respaldo a Chávez y cuestionó que su vinculación al proceso responda únicamente a su afiliación política.

Según Luna, la bancada ha denunciado ante organismos internacionales lo que considera una utilización de la justicia con fines de persecución política. Además, sostuvo que para vincular a un asambleísta en funciones se requeriría una autorización previa de la Asamblea, aunque —dijo— las autoridades judiciales habrían argumentado que los hechos investigados ocurrieron antes de que Chávez asumiera su cargo.

El legislador agregó que no ha mantenido contacto reciente con su compañero de bancada y que desconoce si este se encuentra dentro o fuera del país.

Postura de otros bloques legislativos

Desde el oficialismo, el asambleísta Andrés Castillo, de ADN, señaló que no emitirá un juicio sobre las actuaciones de la Fiscalía, al considerar que forman parte de sus atribuciones legales. No obstante, manifestó que espera que la justicia actúe conforme a derecho y que el propio Chávez sea quien explique su situación.

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