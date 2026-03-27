Raúl Chávez acusa persecución política tras pedido de Fiscalía en caso Goleada

El asambleísta Raúl Chávez, del movimiento Reto, publicó este 27 de marzo de 2026 un video en su cuenta de X en el que se pronunció sobre su reciente vinculación al caso Goleada, investigación en la que también está involucrado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien permanece detenido desde hace casi dos meses en la cárcel de máxima seguridad del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena.

En su mensaje, el legislador aseguró que el proceso en su contra tiene motivaciones políticas y cuestionó el accionar de la Fiscalía y del sistema judicial ecuatoriano.

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Chávez afirma que su vinculación responde a una decisión política

Durante el video, Chávez sostuvo que su inclusión en la investigación no obedece a elementos jurídicos sino a intereses políticos. Según relató, antes de ser llamado por la Fiscalía habría recibido presiones para actuar en contra de sus principios, por lo que rechazó esas solicitudes. En ese contexto, afirmó que “ahora venían por mí. ¿La razón? Absolutamente política”, y agregó que emisarios habrían intentado que su organización cediera a determinadas exigencias, lo cual —según dijo— no aceptaron porque “no correspondía, no está dentro de nuestros valores ni de nuestros principios”.

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Cuestiona procedimiento de la Fiscalía y menciona a un delator

El legislador también cuestionó la forma en que se desarrolló su comparecencia ante la Fiscalía. Aseguró que acudió voluntariamente a rendir versión libre y que durante la diligencia no se le formularon preguntas. Según su relato, tras esa comparecencia el fiscal habría solicitado su vinculación al caso, por lo que sostuvo que “el fiscal no preguntó absolutamente nada y una hora después le pidió al juez que me involucre en el caso Goleada”.

Chávez añadió que posteriormente un supuesto colaborador o delator amplió su testimonio con el objetivo de perjudicarlo, señalando que “este supuesto delator se conectó a dar su versión ampliada para buscar ensuciarnos mucho más”.

Defensa de Aquiles Álvarez y críticas a la justicia ecuatoriana

En su pronunciamiento, el asambleísta también defendió al alcalde de Guayaquil y cuestionó que otras personas investigadas por corrupción continúen en libertad. A su criterio, la situación judicial del burgomaestre no tendría sustento, por lo que afirmó que “está clarísimo que en el caso de Aquiles no hay nada”.

El legislador extendió sus críticas al sistema judicial ecuatoriano, al que acusó de actuar sin garantías. En ese sentido, manifestó que “hoy en el Ecuador hay una justicia absolutamente tomada. No hay garantías de absolutamente nada”, y sostuvo que enfrentará el proceso en el ámbito legal, pero en libertad, porque —según dijo— “nosotros no somos delincuentes, no somos criminales”.

Llama a la ciudadanía a seguir el desarrollo del caso

Finalmente, Chávez pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a las audiencias y al desarrollo del proceso judicial, al que calificó como un asunto de interés nacional. En su mensaje, sostuvo que su situación no es un tema personal, sino que refleja un problema estructural en el país, al señalar que “esto no es un tema de Raúl Chávez, esto es un tema de país”.

Audiencia para vincular a Chávez fue suspendida y continuará en la tarde

En paralelo a sus declaraciones, este 27 de marzo de 2026 se instaló la audiencia de vinculación solicitada por la Fiscalía General del Estado para incluir al asambleísta Raúl Chávez en la investigación del caso Goleada. La diligencia se desarrolló de forma virtual y fue dirigida por el juez Jairo García.

Durante la sesión, la defensa del legislador alegó que Chávez cuenta con fuero de corte y que la audiencia no podría avanzar sin que la Corte Nacional de Justicia solicite previamente el levantamiento de su inmunidad ante la Asamblea Nacional. La Fiscalía, en cambio, sostuvo que los hechos investigados habrían ocurrido antes de que asumiera su cargo.

El fiscal Dennis Villavicencio solicitó vincular al asambleísta Raúl Chávez a la investigación del caso Goleada. Foto: Captura de pantalla

La audiencia fue suspendida a las 10:28 por otra diligencia judicial y el juez dispuso que se reinstale en la tarde de este mismo 27 de marzo de 2026.

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