Audiencia de vinculación de Raúl Chávez al caso Goleada se reinstalará

El abogado del asambleísta Raúl Chávez sostiene que el legislador de la RC-Reto tiene fuero de corte

Este 27 de marzo de 2026 se inició la audiencia de vinculación que solicitó la Fiscalía para incluir al asambleísta Raúl Chávez en la investigación del caso Goleada. La diligencia comenzó poco después de las 10:00, luego de que el juez Jairo García, del Tribunal de Garantías Penales para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, convocó a las partes procesales a la diligencia que se desarrolla de forma virtual.

Antes de instalar la audiencia, el abogado de Chávez, Carlos Soria, hizo un pedido de información para establecer el tiempo que la Fiscalía ha investigado para determinar los hechos contra su defendido.

10:05 Abogado recuerda que Chávez tiene fuero de corte

Luego de constatar la asistencia de la defensa técnica de Chávez y de Fiscalía, el juez García escuchó al abogado de Chávez, Carlos Soria. El representante del asambleísta manifestó que su cliente tiene fuero de corte y alegó que él solo podría ser procesado después de que la Corte Nacional de Justicia solicite autorización para que levantarle la inmunidad a la Asamblea Nacional.

Soria sostuvo que al juez no le compete dirimir, que carecería de competencia personal y alegó que, de continuar con la audiencia de vinculación se "viciaría todo lo actuado por fata de fuero de corte" y señaló que podría darse un posible prevaricato.

10:18 Fiscal ratifica el pedido de vincular a Chávez

El fiscal Dennis Villavicencio se ratifica en argumento y dijo que solicitó la vinculación porque los hechos que el Ministerio Público ha investigado se habrían dado cuando Chávez no tenía calidad de asambleísta nacional.

10:28 Audiencia se suspende hasta la tarde

Luego de atender el pedido de información, el juez dispuso iniciar la audiencia. Sin embargo había otra diligencia programada que obligó a suspender la sesión y el juez dispuso que se vuelva a instalar en la tarde de este viernes.

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