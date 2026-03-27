Caso Goleada: Juez convoca a Raúl Chávez a audiencia de vinculación

El asambleísta Raúl Chávez fue convocado a la audiencia de vinculación por el caso Goleada, a pedido de la Fiscalía.

El juez Jairo García, del Tribunal de Garantías Penales para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, convocó al asambleísta de la alianza Revolución Ciudadana (RC) - Reto, Rául Chávez, a la audiencia de vinculación este 27 de marzo de 2026, luego de que la Fiscalía solicitó que el legislador sea incluido en la investigación por el caso Goleada.

Según dispuso el magistrado, la diligencia se realizará de forma virtual, a las 10:00 e este viernes. Está previsto que en la diligencia, el Fiscal señale que existirían supuestos elementos de convicción en contra de Chávez y solicite que sea indagado por este caso, en el cual investiga el presunto cometimiento del delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

Chávez pidió permiso a la Asamblea

Chávez solicitó el jueves 26 de marzo autorización para asistir de forma virtual en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional y en la Comisión de Niñez y Adolescencia a la que pertenece. De acuerdo con la petición que presentó en la Secretaría del Legislativo, el asambleísta alegó que sufrió un quebranto de salud, el cual le impediría llegar hasta el Palacio del Parlamento, en Quito.

Aunque presentó la petición, Chávez ni su asambleísta alterna, Evelyn Zambrano, acudieron la mañana de ayer a la sesión del Pleno, en donde se realizó el segundo debate de la Ley para incentivar la vivienda de interés social.

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Existe expectativa en torno a la diligencia, pues ha trascendido información respecto a que Chávez habría salido del país, después de conocer que la Fiscalía busca incluirlo en la investigación por la cual están detenidos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos.

Frente a esos rumores, su abogado, Carlos Soria, descartó que su cliente haya abandonado el país y aseguró que junto a Chávez preparan la estrategia legal que presentarán en la audiencia de este viernes.

El nombre de Chávez habría sido mencionado en el chat denominado “Corpalubri Pascuales”, el cual expuso la Fiscalía en la audiencia del caso Goleada del 10 de febrero. En ese diálogo aparecen varios participantes, entre los cuales está un número con el nombre del legislador, en donde se habrían intercambiado documentos de empresas.

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