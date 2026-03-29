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  Guayaquil

Tatiana Coronel, nueva vicealcaldesa de Guayaquil.
Tatiana Coronel es la alcaldesa subrogante de Guayaquil.Cortesía

Tatiana Coronel reaparece: evita crisis política y habla solo de Ruta Centro

Tatiana Coronel rompe el silencio. Su mensaje se centra en Ruta Centro, mientras crecen las tensiones políticas

La falta de pronunciamiento público de Tatiana Coronel en medio de la crisis política en Guayaquil ha generado atención en los últimos días, especialmente tras la detención del alcalde Aquiles Álvarez.

Durante este domingo 29 de diciembre, Coronel rompió su silencio en redes sociales, aunque sin referirse directamente a los hechos políticos. Su publicación en la plataforma X estuvo enfocada en el aniversario de la iniciativa municipal Ruta Centro, destacando su impacto en la ciudadanía.

“Un año de la Ruta Centro. Siempre estaré agradecida con el alcalde por permitirme liderar esta iniciativa”, escribió, resaltando la participación de familias, emprendedores, artistas y ciudadanos en el espacio público.

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En su mensaje, Coronel enfatizó la importancia de recuperar los espacios públicos: “Larga vida a la Ruta Centro. Necesitamos seguir apropiándonos de nuestros espacios”. Este fue el único pronunciamiento emitido por la alcaldesa subrogante en medio de un contexto marcado por investigaciones judiciales y tensiones políticas.

El caso Goleada y el rol de RETO

Coronel también ocupa el cargo de vicepresidenta nacional del movimiento RETO, organización política a la que pertenece el asambleísta Raúl Chávez, quien enfrenta una orden de prisión preventiva.

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La medida fue dictada el viernes 27 de marzo de 2026 dentro del denominado caso Goleada, que investiga un presunto esquema de delincuencia organizada.

Horas después de conocerse la resolución judicial, Chávez reaccionó desde su cuenta en X, cuestionando la actuación del juez encargado del proceso.

Este acto solo confirma el estado de persecución en que vivimos”, escribió el legislador, asegurando que se han vulnerado garantías constitucionales como el debido proceso, el derecho a la defensa y su fuero.

El asambleísta concluyó su mensaje con una frase que ha marcado su postura: “vamos a resistir y venceremos a la infamia”.

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Silencio político y señales en redes

Hasta el momento, Coronel no ha emitido una postura directa sobre la situación judicial de Chávez, limitándose a compartir (retuitear) su pronunciamiento en redes sociales.

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