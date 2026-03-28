Municipio de Guayaquil cambia director de Comunicación: llega Xavier Morán

La dirección de Comunicación del Municipio suma un nuevo cambio en semanas tras la salida de anteriores funcionarios

Los cambios en la estructura del Municipio de Guayaquil continúan. La entidad, actualmente liderada por Tatiana Coronel, tras la detención de Aquiles Álvarez, registra nuevas designaciones en sus direcciones municipales, especialmente en el área de Comunicación.

En las últimas semanas, esta dependencia ha tenido al menos dos modificaciones en su liderazgo. Hoy, el cargo lo ocupa Xavier Morán Quinde, quien asumió como director general de Comunicación.

RELACIONADAS PSC pide a Contraloría control urgente por subrogación de la Alcaldía de Guayaquil

De acuerdo con los registros de la Contraloría General del Estado, Morán se desempeñó como especialista 5 en el Municipio desde el 3 de febrero hasta el 16 de marzo de 2026. Un día después, el 17 de marzo, ya figura como director general de Comunicación en la institución.

Antes de su designación, el puesto fue ocupado por Pablo Ramírez Aristizábal, quien fue confirmado como director general de Comunicación Social, Prensa y Relaciones Públicas el 5 de marzo de 2026.

¿Por qué cambia tanto la dirección de Comunicación del Municipio?

Ramírez llegó al Municipio tras desempeñarse como director de Comunicación de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM). Según la Contraloría, ocupó ese cargo desde el 12 de diciembre de 2023 hasta el 4 de marzo de 2026.

Previo a Ramírez, la dirección estuvo a cargo de Cristian Moscoso, quien además ha tenido funciones en otras áreas de comunicación dentro de la administración municipal.

Moscoso también ejerció como director de Comunicación Social, Prensa y Publicidad de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (EMAPAG EP).

Estos cambios reflejan una constante reconfiguración en dependencias del Municipio de Guayaquil, en un contexto marcado por la crisis institucional y ajustes administrativos.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.