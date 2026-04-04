¿Por qué Aquiles Álvarez sigue en prisión tras la revocatoria en el caso Goleada?

Aunque un tribunal dejó sin efecto la prisión en el caso Goleada, Aquiles Álvarez continúa en cárcel. Estas son las claves

La revocatoria de la prisión preventiva dictada contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez no implicó su salida inmediata de la cárcel.

La revocatoria de la prisión preventiva dictada contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dentro del denominado caso Goleada, no implicó su salida inmediata de la cárcel. Aunque la decisión judicial representó un revés para la tesis de la Fiscalía en ese proceso específico, Álvarez continúa privado de la libertad debido a otras medidas cautelares vigentes en un proceso distinto.

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La resolución fue adoptada el 2 de abril de 2026 por una Sala de la Corte Provincial de Pichincha, que aceptó el recurso de apelación presentado por la defensa de Álvarez y dejó sin efecto la prisión preventiva ordenada previamente en el caso Goleada, donde se lo investiga por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

La decisión judicial: una revocatoria parcial



Durante la audiencia, los jueces concluyeron que los elementos de convicción presentados por la Fiscalía no eran suficientes para justificar la prisión preventiva. Según el fallo, no se acreditó de manera sólida la existencia de una estructura de delincuencia organizada ni la participación directa del alcalde en los delitos imputados dentro de este expediente.

En consecuencia, la Sala dispuso medidas sustitutivas, entre ellas presentaciones periódicas y prohibición de salida del país, aplicables exclusivamente al caso Goleada. Sin embargo, la resolución no tuvo efectos sobre otras causas penales abiertas contra el alcalde de Guayaquil.

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El otro proceso que lo mantiene detenido: el caso Triple A



La razón principal por la que Aquiles Álvarez no recuperó su libertad es la vigencia de una orden de prisión preventiva en el denominado caso Triple A, una investigación anterior que también lleva adelante la Fiscalía.

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En ese proceso, el alcalde es investigado por presuntas irregularidades en la comercialización y desvío de combustibles, causa que sirvió como punto de partida para las indagaciones que luego derivaron en el caso Goleada.

En el expediente Triple A, un juez mantiene vigente una medida de privación de libertad, lo que legalmente impide que Álvarez abandone el centro de reclusión, aun cuando una prisión preventiva haya sido revocada en otra causa

Desde el punto de vista procesal, cada causa es autónoma. Esto significa que una decisión favorable en un expediente no anula ni suspende automáticamente las medidas dictadas en otro, incluso si guardan relación temática o probatoria.

A la final el caso Goleada terminó siendo Auto Gol 😎😂😂😂 — 𝐑𝐚𝐦𝐢𝐫𝐨 𝐆𝐚𝐫𝐜í𝐚 𝐅 (@ramirogarciaf) April 2, 2026

Una situación jurídica aún abierta



El escenario legal de Álvarez sigue siendo complejo. Aunque la revocatoria en el caso Goleada fue interpretada por su defensa como una “victoria parcial”, el alcalde continúa recluido mientras se desarrollan las etapas procesales del caso Triple A, donde la Fiscalía sostiene que existen riesgos procesales que justifican la prisión preventiva.

La defensa ha anunciado que continuará apelando las medidas en ese proceso, mientras que la Fiscalía evalúa sus opciones frente al fallo adverso en Goleada, incluida la posibilidad de fortalecer su acusación con nuevos elementos o avanzar hacia otras figuras penales.

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