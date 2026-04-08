Cambio climático, costos y competencia: los retos y pendientes del agro en Ecuador

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La cadena alimentaria debe evolucionar hacia modelos más eficientes, con mejor conexión entre producción, industria y mercado.

El cambio climático y la escasez de recursos obligan al agro a adaptarse con prácticas más resilientes.

En Guayaquil se desarrolló el foro Agro & Food Business, un espacio en el que expertos analizaron los desafíos y oportunidades de la agroindustria. En 2025, las importaciones agroindustriales del país superaron los 12.000 millones de dólares, una cifra que refleja tanto la relevancia del sector en la economía como la necesidad de fortalecer la producción nacional y mejorar su competitividad frente a mercados cada vez más exigentes.

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Durante el encuentro, Juan Pablo Jaramillo, analista y catedrático del IDE Business School, explicó que la cadena alimentaria comprende todo el proceso “del campo a la mesa”. Este sistema inicia con la producción primaria como la agricultura, ganadería, pesca y acuicultura donde predominan productos básicos o commodities, caracterizados por bajos márgenes y alta dependencia del volumen. Luego pasa a la etapa de transformación, en la que se genera valor agregado mediante procesos industriales que permiten diversificar la oferta, mejorar la calidad y aumentar la vida útil de los productos. Finalmente, la comercialización conecta estos bienes con el consumidor final, donde factores como marca, precio y canales de distribución son determinantes.

A lo largo del foro también se abordaron las principales tendencias globales que están redefiniendo el agro. De acuerdo con la FAO, el sector enfrenta cambios en los hábitos de consumo, una mayor competencia internacional, limitaciones en el acceso a recursos y energía, así como el impacto cada vez más evidente del cambio climático. A esto se suma un problema estructural: el envejecimiento de la población rural y la falta de relevo generacional, lo que pone en riesgo la sostenibilidad futura del campo.

La sostenibilidad: eje para fortalecer la agroindustria

En Guayaquil, durante el foro Agro & Food Business, el eje de sostenibilidad tomó protagonismo con un panel enfocado en modelos de producción sostenible que ya muestran resultados positivos en Ecuador, tanto en lo ambiental como en lo social y económico.

El espacio, moderado por Jimmy Andrade, director ejecutivo de Cemdes, reunió a representantes del sector empresarial y agroindustrial para analizar cómo las prácticas sostenibles están transformando la cadena productiva.Destacó que el contexto actual exige respuestas frente a desafíos como el cambio climático, la degradación de suelos y la presión sobre los recursos naturales.

En ese escenario, empresas en Ecuador han comenzado a implementar modelos que integran productividad con responsabilidad ambiental. Uno de los casos expuestos fue el fortalecimiento de cadenas de abastecimiento sostenibles. Gina Castagneto, directora general de Arcos Dorados, explicó que garantizar materias primas sostenibles se ha convertido en un pilar estratégico, no solo para asegurar la operación, sino también para cuidar el ecosistema.

Detalló que la evolución del modelo de abastecimiento ha sido significativa: de depender en un 80 % de proveedores internacionales, hoy el 85 % de sus insumos proviene de productores locales. Este cambio ha permitido fortalecer economías locales y mejorar la trazabilidad de los productos, alineándose con estándares internacionales de calidad y sostenibilidad.

Otro de los ejes abordados fue la agricultura regenerativa, considerada una herramienta clave para transformar los sistemas alimentarios. Christian Saavedra, gerente de Negocio de Cacao de Nestlé Ecuador, explicó que este modelo busca mejorar la salud del suelo, proteger la biodiversidad y fortalecer la resiliencia de los cultivos frente al cambio climático.

Indicó que, a través de programas implementados desde 2010, se ha pasado de trabajar con poco más de un centenar de agricultores a involucrar a más de 750 en distintas provincias del país. Estos productores han incorporado prácticas como el uso de abonos orgánicos, la siembra de árboles y la protección de fuentes de agua, lo que ha permitido mejorar la productividad y la sostenibilidad de sus cultivos.

La economía circular en la agricultura

El panel también abordó soluciones innovadoras en economía circular. Mauricio Laniado, gerente de Bioconversión, expuso el desarrollo de nuevas fuentes de proteína a partir de insectos, específicamente mediante el uso de la mosca soldado negra. Este modelo permite transformar residuos orgánicos en proteína para alimentación animal y abonos orgánicos, reduciendo el impacto ambiental.

Según explicó, este sistema no solo optimiza el manejo de desechos, sino que también disminuye el uso de recursos como agua, tierra y energía en comparación con métodos tradicionales, posicionándose como una alternativa sostenible frente a la producción convencional de proteína.

A lo largo del conversatorio, se destacó que estas iniciativas están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por la Organización de las Naciones Unidas, especialmente en temas como producción responsable, acción por el clima y reducción de la pobreza.

El análisis coincidió en que la sostenibilidad ya no es una opción, sino una necesidad para el desarrollo del agro. La articulación entre sector privado, productores y organismos internacionales será clave para consolidar estos avances y garantizar sistemas alimentarios más resilientes.

El panel dejó una conclusión clara: Ecuador cuenta con experiencias exitosas que demuestran que es posible producir de manera sostenible, pero el desafío ahora es escalar estos modelos para generar un impacto estructural en toda la economía agrícola.