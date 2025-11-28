Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

SRI tramites de mantenimiento
En el parque Simón Bolívar de Vuelta Larga,Esmeraldas, los ciudadanos recibieron apoyo de la BrigadaMóvil para registrar su RUC.X: @SRIoficialEc

SRI realiza mantenimiento programado: revise hasta cuándo estará fuera de servicio

Portal del SRI estará en mantenimiento y usuarios critican demora en devolución del IVA

El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó en su cuenta oficial de X que su portal web y varios sistemas digitales permanecerán fuera de servicio debido a un mantenimiento programado, previsto entre las 06:00 del sábado 29 y las 06:00 del domingo 30 de noviembre de 2025.

Durante ese lapso, los trámites en línea, las consultas de documentos institucionales y la plataforma de gestión documental Alfresco no estarán disponibles o podrían presentar fallas.

RELACIONADAS

Jubilados critican al SRI por retrasos en devolución del IVA

Guardia en vigilancia tras tiroteo

¿Quién es el sospechoso del tiroteo contra la Guardia Nacional en Washington D. C.?

Leer más

El anuncio, difundido en la cuenta oficial del SRI en X, generó nuevas críticas de jubilados que reclaman por la demora en la devolución del IVA a la tercera edad. “Y qué tal si agendan para HOY la devolución del IVA, antes de programar mil actividades”, escribió una usuaria en respuesta al comunicado.

RELACIONADAS

RUC en cero debe declarar impuestos en noviembre

De acuerdo con el calendario tributario vigente, noviembre es un mes clave para la declaración y pago de impuestos según el último dígito del RUC.

En particular, el 30 de noviembre corresponde a los contribuyentes cuyo número de RUC termina en cero, quienes deberán cumplir con sus obligaciones fiscales justo en la fecha en que se realizará el mantenimiento.

Si quieres leer esta y más noticias, suscríbete a EXPRESO. SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. SRI realiza mantenimiento programado: revise hasta cuándo estará fuera de servicio

  2. Tormentas y acumulación de agua: así impactó la lluvia de hoy en Quito

  3. La peste porcina africana reaparece en España después de 31 años

  4. Asesinan a psicóloga de la cárcel de Loja: ocho sospechosos detenidos en operativo

  5. Tres cabecillas de Los Lobos, bajo sospecha en el asesinato de Fernando Villavicencio

LO MÁS VISTO

  1. Bryan Soria: revelan nuevos detalles del crimen en un Porsche en Samborondón

  2. Propuestas de mejora en sistema de devolución del IVA: ideas desde la sociedad civil

  3. Retrasos en devolución del IVA: Finanzas afirma que ha pagado más que en 2024

  4. Devolución IVA: los derechos de los adultos mayores y personas con discapacidad

  5. MSP duplica contrato de citas médicas pese a CNT Salud+ con HealthBird

Te recomendamos