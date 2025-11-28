SRI realiza mantenimiento programado: revise hasta cuándo estará fuera de servicio

Portal del SRI estará en mantenimiento y usuarios critican demora en devolución del IVA

En el parque Simón Bolívar de Vuelta Larga,Esmeraldas, los ciudadanos recibieron apoyo de la BrigadaMóvil para registrar su RUC.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó en su cuenta oficial de X que su portal web y varios sistemas digitales permanecerán fuera de servicio debido a un mantenimiento programado, previsto entre las 06:00 del sábado 29 y las 06:00 del domingo 30 de noviembre de 2025.

Durante ese lapso, los trámites en línea, las consultas de documentos institucionales y la plataforma de gestión documental Alfresco no estarán disponibles o podrían presentar fallas.

Jubilados critican al SRI por retrasos en devolución del IVA

El anuncio, difundido en la cuenta oficial del SRI en X, generó nuevas críticas de jubilados que reclaman por la demora en la devolución del IVA a la tercera edad. “Y qué tal si agendan para HOY la devolución del IVA, antes de programar mil actividades”, escribió una usuaria en respuesta al comunicado.

RUC en cero debe declarar impuestos en noviembre

De acuerdo con el calendario tributario vigente, noviembre es un mes clave para la declaración y pago de impuestos según el último dígito del RUC.

En particular, el 30 de noviembre corresponde a los contribuyentes cuyo número de RUC termina en cero, quienes deberán cumplir con sus obligaciones fiscales justo en la fecha en que se realizará el mantenimiento.

