Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Donald Trump transmisión en vivo
Trump ofrece una declaración desde Palm Beach tras confirmar la muerte de un miembro de la Guardia Nacional.Foto: EFE

Trump propone frenar permanentemente la inmigración de países del "tercer mundo"

Su mensaje de Acción de Gracias dejó ver un plan migratorio más agresivo

Donald Trump publicó un mensaje en X en el que arremetió contra las políticas migratorias de Estados Unidos, aprovechando la jornada del Día de Acción de Gracias.

El presidente estadounidense cuestionó de forma severa las medidas que, a su criterio, favorecen a los extranjeros y propuso suspender de manera permanente la migración procedente de “países del tercer mundo."

RELACIONADAS

En su publicación, Trump aseguró que pondrá fin “a todos los millones de admisiones ilegales de Biden, incluidas las firmadas por Sleepy Joe Biden’s Autopen”, y ofreció expulsar “a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos”.

Ataque contra la Guardia Nacional impulsa medidas

Rebajas en vuelos por el Black Friday

Black Friday: tarifas aéreas bajan hasta 45 % en rutas locales y al extranjero

Leer más

La nueva postura del mandatario surge después del ataque perpetrado por un ciudadano afgano contra dos miembros de la Guardia Nacional.

Las autoridades estadounidenses calificaron el hecho como una “emboscada” dirigida a soldados de esta fuerza, tanto en Washington como en otros estados de mayoría demócrata.El incidente ocurre en medio del polémico operativo impulsado por Trump para enfrentar lo que considera una ola de delincuencia violenta.

Por otra parte, el presidente confirmó la muerte de Sarah Beckstrom, de 20 años, integrante de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, quien fue atacada la víspera en un tiroteo cerca de la Casa Blanca.

RELACIONADAS

Refuerzan la seguridad en Washington tras ataque a la Guardia Nacional

El ataque contra dos miembros de la Guardia Nacional generó una reacción inmediata del Gobierno. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció el refuerzo de la seguridad en Washington con 500 militares adicionales, que se sumarán a los 2.500 ya desplegados desde agosto. Señaló que el hecho ocurrió muy cerca de la Casa Blanca, por lo que redoblarán las acciones de vigilancia.

Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia pidió a un tribunal de apelaciones anular la orden que exige retirar a la Guardia Nacional el 11 de diciembre, advirtiendo de posibles ilegalidades si se reduce el contingente.

Los dos uniformados heridos, provenientes de Virginia, integran el operativo federal con el que Trump busca contener lo que considera un incremento descontrolado del crimen en la capital.

Si quieres leer esta y más noticias, suscríbete a EXPRESO. SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Asalto a guardias en exoficinas de El Telégrafo en Guayaquil: ¿Qué pasó?

  2. Daniel Noboa criticó el rol de sus ministros en la Consulta: Esto fue lo que dijo

  3. Ela Taubert estrena 'Te prometo' y la gira 'Preguntas a las 11:11' llega a su fin

  4. Concierto de Melendi en Samborondón se posterga: nueva fecha y devolución de entradas

  5. Salario Básico 2026: ¿cuánto subirá y desde cuándo se aplicará el alza?

LO MÁS VISTO

  1. Bryan Soria: revelan nuevos detalles del crimen en un Porsche en Samborondón

  2. Retrasos en devolución del IVA: Finanzas afirma que ha pagado más que en 2024

  3. Devolución IVA: los derechos de los adultos mayores y personas con discapacidad

  4. Pabel Muñoz anticipa cambios en su equipo de trabajo: ¿a quiénes pidió la renuncia?

  5. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 28 de noviembre de 2025

Te recomendamos