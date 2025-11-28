Trump propone frenar permanentemente la inmigración de países del "tercer mundo"

Su mensaje de Acción de Gracias dejó ver un plan migratorio más agresivo

Trump ofrece una declaración desde Palm Beach tras confirmar la muerte de un miembro de la Guardia Nacional.

Donald Trump publicó un mensaje en X en el que arremetió contra las políticas migratorias de Estados Unidos, aprovechando la jornada del Día de Acción de Gracias.

El presidente estadounidense cuestionó de forma severa las medidas que, a su criterio, favorecen a los extranjeros y propuso suspender de manera permanente la migración procedente de “países del tercer mundo."

En su publicación, Trump aseguró que pondrá fin “a todos los millones de admisiones ilegales de Biden, incluidas las firmadas por Sleepy Joe Biden’s Autopen”, y ofreció expulsar “a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos”.

A very Happy Thanksgiving salutation to all of our Great American Citizens and Patriots who have been so nice in allowing our Country to be divided, disrupted, carved up, murdered, beaten, mugged, and laughed at, along with certain other foolish countries throughout the World,… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 28, 2025

Ataque contra la Guardia Nacional impulsa medidas

La nueva postura del mandatario surge después del ataque perpetrado por un ciudadano afgano contra dos miembros de la Guardia Nacional.

Las autoridades estadounidenses calificaron el hecho como una “emboscada” dirigida a soldados de esta fuerza, tanto en Washington como en otros estados de mayoría demócrata.El incidente ocurre en medio del polémico operativo impulsado por Trump para enfrentar lo que considera una ola de delincuencia violenta.

Por otra parte, el presidente confirmó la muerte de Sarah Beckstrom, de 20 años, integrante de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, quien fue atacada la víspera en un tiroteo cerca de la Casa Blanca.

Refuerzan la seguridad en Washington tras ataque a la Guardia Nacional

El ataque contra dos miembros de la Guardia Nacional generó una reacción inmediata del Gobierno. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció el refuerzo de la seguridad en Washington con 500 militares adicionales, que se sumarán a los 2.500 ya desplegados desde agosto. Señaló que el hecho ocurrió muy cerca de la Casa Blanca, por lo que redoblarán las acciones de vigilancia.

Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia pidió a un tribunal de apelaciones anular la orden que exige retirar a la Guardia Nacional el 11 de diciembre, advirtiendo de posibles ilegalidades si se reduce el contingente.

Los dos uniformados heridos, provenientes de Virginia, integran el operativo federal con el que Trump busca contener lo que considera un incremento descontrolado del crimen en la capital.

