Concurso Fiscalía: postulantes a comisión pueden pedir la recalificación de sus notas

El CPCCS aprobó el informe de la calificación de méritos de los aspirantes, mientras la veeduría alerta sobre irregularidades

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) aprobó este 24 de noviembre de 2025 el informe final de la etapa de calificación de méritos para la integración de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso destinado a elegir al nuevo fiscal general del Estado.

El informe, elaborado por el equipo técnico del proceso, recopila las calificaciones obtenidas por los postulantes —hombres y mujeres de la ciudadanía— que aspiran a formar parte del cuerpo colegiado que, junto con los delegados de las funciones del Estado, desarrollará todo el concurso.

38 postulantes podrán solicitar la recalificación

En total, 38 personas pasaron la etapa de impugnación ciudadana y fueron calificadas en sus méritos. De ellas, 23 son hombres y 15 son mujeres. En el listado de hombres, Samuel Morales Castro obtuvo la mejor puntuación, con 40,5 puntos; mientras que en el de mujeres la mejor puntuada es Marcela Estrada Paredes, con 44 puntos, según el informe del equipo técnico.

Una vez aprobado el informe de calificación de méritos, el Pleno del CPCCS anunció que los postulantes tendrán un plazo de tres días —contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución— para solicitar la reconsideración de su calificación, en caso de considerarlo necesario.

Luego de que se procesen los pedidos de recalificación, se seleccionará a los 15 hombres y mujeres con mejores puntajes para proceder al sorteo público de los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección y convocar al concurso.

