Lilo y Stitch en Ecuador: ¿Quién es Maia Kealoha, considerada la perfecta Lilo?

La cuenta regresiva ha terminado. La muy esperada adaptación live-action de 'Lilo & Stitch' de Disney llega a las salas de cine de Ecuador y el mundo, y la expectación no podría ser mayor. Con las entradas ya disponibles, el público ecuatoriano se prepara para reencontrarse con una de las historias más conmovedoras y divertidas de Disney, esta vez con un toque de realismo y una protagonista que ya es tema de conversación: la joven Maia Kealoha, de tan solo 8 años, quien asume el icónico rol de Lilo Pelekai.

Maia Kealoha tiene 8 años.

¿De qué se trata el live action de Lilo & Stitch?

'Lilo & Stitch' nos sumerge en la conmovedora y divertida historia de una niña hawaiana y el alienígena fugitivo que inesperadamente la ayuda a reconstruir su familia. La trama nos presenta a Lilo Pelekai, una niña de 6 años que vive en Hawái y anhela con fervor un mejor amigo. Tras la trágica pérdida de sus padres, Lilo y su hermana mayor, Nani, de 18 años, enfrentan solas los desafíos de la vida. A pesar de la adversidad, Lilo mantiene un espíritu inquebrantable y un optimismo contagioso.

Un día, al visitar el refugio de animales local, Lilo encuentra a una criatura salvaje e impulsiva que, sin saberlo, es un experimento genético fugitivo decidido a sembrar el caos. Mientras Nani ve en este nuevo "animal" una fuente de problemas, Lilo está convencida de que es la respuesta a sus oraciones, el amigo que tanto buscaba. Es la base de una historia atemporal sobre la amistad incondicional, los lazos familiares y la aceptación de aquello que es diferente, un mensaje universal que conecta profundamente con el público de todas las edades.

¿Cómo fue el casting de Maia Kealoha para Lilo?

El proceso de casting para encontrar a Lilo fue meticuloso, buscando específicamente a una niña hawaiana de entre 6 y 8 años para garantizar la autenticidad cultural del personaje. La elección de Maia Kealoha, nacida en enero de 2017 en Kailua-Kona, Hawái, ha sido celebrada como un acierto. Maia no solo comparte la procedencia de Lilo, sino también sus pasiones: el hula y la vida silvestre, elementos esenciales que definen a la Lilo de la película original.

La joven actriz, que antes de este debut cinematográfico ya mostraba su carisma en concursos locales como el Little Miss Kona Coffee, superó más de 15 pruebas de actuación y química con sus compañeros de reparto. Su reacción al ser seleccionada fue de pura alegría, gritando de emoción junto a su familia, una anécdota que subraya la conexión genuina de la pequeña con el personaje.

Un equipo estelar detrás de cámaras y frente a ellas

La dirección de esta ambiciosa adaptación está a cargo de Dean Fleischer Camp, el cineasta nominado al Oscar por el aclamado largometraje animado 'Marcel the Shell with Shoes On', lo que promete una visión fresca y sensible para esta historia. El guion es obra de Chris Kekaniokalani Bright y Mike Van Waes.

Maia Kealoha compartirá pantalla con un elenco prometedor y consolidado. Sydney Elizebeth Agudong encarna a Nani, la hermana mayor de Lilo, mientras que el incomparable Chris Sanders regresa para dar voz al querido Stitch, un rol que ya es icónico. El reparto principal se completa con nombres como Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Courtney B. Vance y Zach Galifianakis, quienes aportan su talento a este universo hawaiano.

La magia de Stitch: Un híbrido de tecnología y tradición

Para traer a Stitch a la vida con la mayor fidelidad y realismo, la producción ha utilizado una fascinante combinación de animación por computadora (CGI) y animatrónicos prácticos. Sara Arrington, una experimentada actriz y entrenadora de actuación, es la intérprete en traje de Stitch, aportando una base de movimiento y expresión que el CGI perfecciona.

Además, Seth Hays, un veterano titiritero de Legacy Effects con más de 16 años de experiencia, fue el diseñador de animatrónicos y titiritero para la versión práctica de Stitch. Este enfoque híbrido busca infundir "realismo y calidez al querido personaje alienígena", asegurando que Stitch sea tan expresivo y entrañable como lo fue en la animación, pero con una presencia física que enriquecerá la interacción con Maia y el resto del elenco.

La promesa de Maia Kealoha: Una nueva Lilo para una nueva generación

La expectativa en torno a la interpretación de Maia es palpable. La joven actriz ha compartido su entusiasmo por el estreno: “Es muy divertido y asombroso. No puedo esperar a que lo vean. Va a ser una pasada”, dijo en la alfombra roja de Moana 2.

Uno de los momentos más esperados de la película es la recreación de la emotiva escena de la hamaca, que Maia ha revelado como su favorita durante el rodaje. Junto a Sydney Agudong y Chris Sanders, esta secuencia, icónica del filme original de 2002, promete ser un punto culminante que reafirmará el mensaje central de ohana (familia) y pertenencia.

Maia Kealoha, con su carisma natural, su innegable talento y una conexión auténtica con la cultura hawaiana, no solo se perfila como una de las jóvenes promesas del cine, sino que ya es, para muchos, la "perfecta Lilo". Su actuación en 'Lilo & Stitch' se verá a nivel mundial el 23 de mayo, en algunos países como Ecuador, hay funciones un día antes.

