Persecución en Quito terminó con la detención de un conductor en estado etílico

Referencia. El conductor registró 1,58 gramos de alcohol por litro de sangre tras la prueba de alcoholemia.

Una intensa persecución policial se registró en el norte de Quito, luego de que un conductor en evidente estado etílico se diera a la fuga para evitar un control de tránsito. El operativo quedó registrado en video y se extendió por más de ocho minutos, generando alarma.

El hecho se inició en la calle Ángel Ludeña, cerca del Hospital Pablo Arturo Suárez, cuando agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) detectaron una conducción irregular. Tres uniformados intentaron detener al conductor, quien lejos de acatar la orden aceleró el vehículo y emprendió la huida, zigzagueando por varias calles del sector.

Según explicó Washington Martínez, director de la AMT, el infractor evadió el control, se pasó al menos tres semáforos en rojo y tomó la avenida Mariscal Sucre con dirección al sur de la ciudad, poniendo en riesgo a otros usuarios de la vía.

Ante esta situación, los agentes activaron un cerco de seguridad para evitar un accidente de mayores proporciones y lograr la detención del vehículo.

La persecución concluyó a la altura de la avenida Mariana de Jesús, donde el conductor finalmente fue interceptado. Tras ser sometido a la prueba de alcoholemia, el resultado arrojó 1,58 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente el límite permitido por la ley.

Como consecuencia, el sujeto fue detenido por 30 días, por lo que pasará Navidad y Fin de Año bajo custodia. Además, Martínez reveló que no se trata de una primera infracción: el mismo conductor ya había sido detenido el 13 de diciembre de 2020 por manejar en estado de embriaguez, lo que agrava su situación legal.

Las autoridades señalaron que, solo en diciembre, y debido al ajuste de horarios en los operativos de control, se ha detenido a más de 60 conductores por conducir bajo los efectos del alcohol en Quito. La AMT reiteró el llamado a la ciudadanía a respetar las normas de tránsito y evitar la conducción en estado etílico, especialmente durante la temporada festiva, cuando el riesgo de siniestros viales se incrementa.

