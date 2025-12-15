Expreso
Epmaps aplica un cronograma de distribución para estabilizar el sistema de agua en Calderón y sectores aledaños.Archivo

Quito aplica cortes de agua por calor extremo: Estos son los horarios por barrios

Epmaps activa cronograma por altas temperaturas y récord de consumo

Las prolongadas jornadas de sol intenso y la ausencia de lluvias comienzan a impactar directamente en la provisión de servicios básicos en el norte de Quito

El aumento inusual del consumo de agua potable, provocado por las altas temperaturas registradas desde finales de noviembre y durante la primera quincena de diciembre de 2025, obligó a las autoridades municipales a aplicar cortes programados para evitar el colapso del sistema.

El Municipio de Quito informó que la elevada demanda ha desestabilizado la línea de transmisión Bellavista – Collaloma – Calderón, infraestructura clave que abastece a las parroquias de Calderón, San Antonio de Pichincha y Calacalí. Esta situación ha generado afectaciones en la distribución regular del agua potable en varios barrios de estos sectores.

Ante este escenario, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps–Agua de Quito) anunció la implementación de un cronograma de distribución con el objetivo de estabilizar el sistema en los próximos días y garantizar el abastecimiento básico a la población.

Horarios de cortes de agua en el norte de Quito

De acuerdo con la programación difundida por Epmaps, los cortes se aplicarán de la siguiente manera:

Parte Alta de Marianas, Zabala Medio, Zabala Bajo, Sierra Hermosa y Vilcabamba: suspensión del servicio entre 06:00 y 10:00.

Jesús del Gran Poder, Bellavista, San Juan de Calderón, Reina del Cisne 4, Colinas del Valle, San Vicente, Siglo XXI, Zabala Alta y calle Atahualpa: cortes programados entre 06:00 y 20:00.

Bellavista Alto, Babilonia y Divino Niño: interrupciones del servicio desde las 06:00 hasta las 22:00.

Como medida complementaria, el Municipio prevé reforzar la dotación de agua potable mediante tanqueros, especialmente en los sectores más afectados, mientras se normaliza la operación del sistema de transmisión.

Falta de lluvias y consumo elevado

Según el reporte de Días Secos Consecutivos, elaborado por la Unidad de Hidrología de Epmaps, varios sistemas de abastecimiento registran entre siete y diez días sin precipitaciones. Esta condición, sumada a niveles extremadamente altos de radiación solar, ha generado un escenario típico de veranillo, fenómeno que históricamente incrementa de forma significativa la demanda de agua en la capital.

Las autoridades municipales alertan que, mientras el consumo recomendado a nivel internacional es de 100 litros de agua por persona al día, en temporadas calurosas el Distrito Metropolitano de Quito supera en promedio los 200 litros diarios por habitante, duplicando el estándar sugerido.

Agua de Quito agradeció la comprensión de la ciudadanía frente a este imprevisto y reiteró el llamado a consumir únicamente lo estrictamente necesario, como una medida clave para facilitar la recuperación del sistema y reducir la presión sobre la red de distribución.

