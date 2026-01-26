"Otros países no muestran reciprocidad": Noboa justifica tasa del 30% a Colombia

Daniel Noboa defendió la tasa de seguridad del 30% a todas las importaciones provenientes de Colombia

El presidente recalcó que Ecuador ha buscado diálogo bilateral, pero cuestionó la falta de resultados.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió la decisión de aplicar una tasa de seguridad del 30% a todas las importaciones provenientes de Colombia, argumentando que la medida responde a una falta de reciprocidad en las acciones de seguridad fronteriza. La disposición entrará en vigor el 1 de febrero de 2026.

Durante declaraciones emitidas en la Conferencia Internacional sobre Drogas Sintéticas Ecuador 2026 señaló que mientras Ecuador mantiene operativos permanentes para combatir delitos transnacionales —incluido el narcotráfico—, no percibe el mismo nivel de compromiso por parte de otros países de la región. “Lamentablemente, mientras Ecuador se esfuerza para combatir los delitos transnacionales en la frontera, otros países no muestran reciprocidad, no actúan con firmeza”, afirmó.

Según Noboa, la ausencia de coordinación efectiva genera un impacto directo en Ecuador, especialmente en la frontera norte, donde operan grupos criminales vinculados al narcotráfico. El mandatario ha insistido en que sus fuerzas armadas enfrentan estas amenazas “sin cooperación alguna” desde el lado colombiano.

“Pasar el problema al vecino no es una solución”, dijo, refiriéndose a la presión que —según él— la falta de acciones conjuntas ejerce sobre comunidades ecuatorianas. En ese sentido, reiteró que la región vive un “momento histórico” que exige cooperación internacional para enfrentar amenazas comunes.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, afirmó que la cooperación con Ecuador “es una de nuestras grandes fortalezas”. cORTESÍA

La cooperación como eje central del reclamo

El presidente recalcó que Ecuador ha buscado diálogo bilateral, pero cuestionó la falta de resultados. “Podemos dialogar, pero si no hay voluntad real de la contraparte para apoyar y hacer algo significativo, es absurdo continuar por un camino donde no se ve ningún resultado”, señaló.

Noboa utilizó como referencia una frase mencionada en Davos: “Uno puede llevar al caballo a la fuente, pero no puede obligarlo a tomar el agua”, para ilustrar la ausencia de acciones efectivas por parte del país vecino.

Colombia es uno de los principales proveedores no petroleros de Ecuador, con productos como cosméticos, plásticos, vehículos y medicinas liderando las importaciones, según datos del Banco Central. La aplicación de la tasa podría encarecer bienes de consumo y de uso industrial, abriendo un nuevo frente de discusión dentro de la Comunidad Andina, donde este tipo de gravámenes está sujeto a mecanismos especiales.

