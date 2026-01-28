Precio del huevo en Ecuador: ¿por qué subió y hasta cuándo durará el incremento?

El precio de la cubeta de huevo subió 0,50 centavos la semana pasada, tras una medida polémica de los productores

El precio de la cubeta de huevo subió 0,50 centavos la semana pasada, tras una medida polémica de los productores.

Desde la tercera semana de este mes de enero, el precio de la cubeta de huevo subió 0,50 centavos más. Esta subida se dio después de que ese producto experimentara un bajón de precio entre septiembre y octubre del año pasado, lo que llevó a los productores a tomar ciertas medidas.

La decisión de los productores agrícolas fue sacrificar miles de gallinas ponedoras para reducir la oferta de huevo y que el producto encarezca, elevando así el precio de la cubeta a $2,80.

Los productores se venían quejando de que el precio de la cubeta no compensaba los costos de producción y que podrían obtener pérdidas millonarias si el precio no se regularizaba.

La medida, del sacrificio de las gallinas, fue bastante cuestionada y criticado en las redes sociales, especialmente por asociaciones que velan por los derechos de los animales.

No obstante, varios expertos económicos explicaron que es una forma de regularizar los precios para que los granjeros continuaran obteniendo los incentivos económicos que les permitían seguir produciendo ese producto importante en la dieta de los ecuatorianos.

¿Hasta cuándo durará el incremento?

Las expectativas del sector productivo avícola indican que la recuperación de precios será gradual en los meses siguientes, y no se espera un aumento brusco inmediato, porque aún persiste cierta presión de oferta acumulada.

Los expertos en el tema han mencionado que la duración del repunte dependerá de cómo evolucione la relación entre oferta y demanda; y si la producción vuelve a aumentar rápidamente (más ponedoras ingresando al sistema), podría frenar o revertir la subida de precios.

