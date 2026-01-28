El Ministerio de Trabajo impulsa una nueva modalidad de trabajo para reducir la irregularidad

El impacto de la “dinamización de jornadas laborales” en el empleo juvenil en Ecuador.

El Gobierno Nacional del presidente Daniel Noboa apunta a la dinamización de jornadas laborales, es decir, a la introducción de modalidades de jornada más flexibles (como trabajar por horas o por turnos atípicos) modalidad con la que pretenden reducir la informalidad laboral en el país.

Esta iniciativa será introducida por el Gobierno en el primer trimestre de este año, a través de un Acuerdo Ministerial, como parte de las reformas laborales dirigidas a impulsar el empleo y, particularmente, a beneficiar a la población juvenil, según mencionó en una entrevista radial el ministro del Trabajo, Harold Burbano.

La nueva figura permitiría pactar horarios flexibles de trabajo entre empleadores y trabajadores, sin perder derechos laborales y con registro obligatorio en el Ministerio del Trabajo.

¿Cuál será el impacto de esta iniciativa?

Según Burbano, esta propuesta es especialmente relevante en el contexto de un mercado laboral complejo, donde el desempleo y la informalidad afectan con fuerza a los jóvenes. Es así que, con esta dinamización de las jornadas laborales, miles de empleos que existen en la práctica, pero no de forma legal, serán registrados y así ofrecerán protección a los trabajadores.

De acuerdo con lo que dice el ministro, la iniciativa traería más derechos a los trabajadores, especialmente a los estudiantes que estudian y trabajan y que, para acomodar sus horarios, acuerdan con sus empleados trabajar turnos y horarios atípicos o intercalados sin beneficios, ya que la normativa vigente no les permite registrarlos sin que se dispare el pago de horas suplementarias.

“La norma actual no permite coordinar esos horarios de forma legal. Entonces el trabajador se adapta, aunque la relación no se registre”, añadió la autoridad e indicó que las 40 horas semanales podrían distribuirse entre 4 y 6 días.

