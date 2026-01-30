Incendio en la Refinería de Esmeraldas obliga a evacuar barrios y escuelas cercanas

Un incendio estructural en la Refinería de Esmeraldas generó una densa nube de humo negro y obligó a evacuar barrios

Una densa columna de humo negro se eleva desde la Refinería de Esmeraldas tras un incendio estructural que obligó a evacuar barrios y centros educativos cercanos como medida preventiva.

Un incendio estructural se registró la mañana de este viernes, 27 de noviembre, en el interior de la Refinería de Esmeraldas, generando alarma en la ciudad y una rápida movilización de las autoridades.

La Policía confirmó la emergencia alrededor de las 11:00 y dispuso el cierre de los accesos principales a la planta industrial, en los sectores de La Pradera y el redondel de Codesa.

RELACIONADAS Petroecuador cerró 2025 con menor producción petrolera y mayor gasto

Columna de humo negro visible en la ciudad

Desde distintos puntos de la urbe se observa una densa columna de humo negro que se eleva sobre la refinería y que amenaza con afectar a la población cercana.

Como medida preventiva, se ordenó la evacuación de personas y vehículos en un radio de 800 metros, principalmente en el barrio 15 de Marzo y en establecimientos educativos próximos a la zona industrial.

#URGENTE | A esta hora se reporta un incendio en la Refinería de Esmeraldas; equipos de emergencia trabajan para controlar las llamas. El acceso principal permanece cerrado. pic.twitter.com/d2VRhScCaa — Diario Expreso (@Expresoec) January 30, 2026

“La evacuación es para evitar contaminación a las personas por el humo negro”, se escuchó en las centrales de radiopatrulla.

Refinería Esmeraldas: Contraloría determina glosa millonaria por compra de terrenos Leer más

Personal desalojado y acceso restringido

El personal administrativo y técnico de la planta también fue desalojado, mientras que el ingreso quedó restringido únicamente para bomberos, militares y unidades de emergencia.

Bomberos de varios cantones atienden la emergencia

Para enfrentar el siniestro, se convocó a los cuerpos de bomberos de cantones vecinos, quienes trabajan de manera coordinada para controlar las llamas y evitar que se propaguen.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han confirmado la magnitud de los daños ni las posibles causas del incendio.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ