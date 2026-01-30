Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Provincias

Refinería de Esmeraldas
Una densa columna de humo negro se eleva desde la Refinería de Esmeraldas tras un incendio estructural que obligó a evacuar barrios y centros educativos cercanos como medida preventiva.cortesía

Incendio en la Refinería de Esmeraldas obliga a evacuar barrios y escuelas cercanas

Un incendio estructural en la Refinería de Esmeraldas generó una densa nube de humo negro y obligó a evacuar barrios

Un incendio estructural se registró la mañana de este viernes, 27 de noviembre, en el interior de la Refinería de Esmeraldas, generando alarma en la ciudad y una rápida movilización de las autoridades.

La Policía confirmó la emergencia alrededor de las 11:00 y dispuso el cierre de los accesos principales a la planta industrial, en los sectores de La Pradera y el redondel de Codesa.

RELACIONADAS

Columna de humo negro visible en la ciudad

Desde distintos puntos de la urbe se observa una densa columna de humo negro que se eleva sobre la refinería y que amenaza con afectar a la población cercana.

Como medida preventiva, se ordenó la evacuación de personas y vehículos en un radio de 800 metros, principalmente en el barrio 15 de Marzo y en establecimientos educativos próximos a la zona industrial.

“La evacuación es para evitar contaminación a las personas por el humo negro”, se escuchó en las centrales de radiopatrulla.

Refinería de Esmeraldas

Refinería Esmeraldas: Contraloría determina glosa millonaria por compra de terrenos

Leer más

Personal desalojado y acceso restringido

El personal administrativo y técnico de la planta también fue desalojado, mientras que el ingreso quedó restringido únicamente para bomberos, militares y unidades de emergencia.

Bomberos de varios cantones atienden la emergencia

Para enfrentar el siniestro, se convocó a los cuerpos de bomberos de cantones vecinos, quienes trabajan de manera coordinada para controlar las llamas y evitar que se propaguen.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han confirmado la magnitud de los daños ni las posibles causas del incendio.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ 

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Incendio en la Refinería de Esmeraldas obliga a evacuar barrios y escuelas cercanas

  2. Plantón de transportistas en Guayaquil: ¿qué exigen a la ATM?

  3. ¿Qué revelan los 41 mapas históricos hallados en Guayaquil?

  4. Crisis Ecuador – Colombia: ¿Quiénes serán los más afectados tras inicio de aranceles?

  5. Netflix Ecuador: las 5 películas más vistas que son tendencia este fin de semana

LO MÁS VISTO

  1. El legado de La Salle sigue vivo en Guayaquil

  2. Aguiñaga responde y responsabiliza a González por el manejo de fondos de campaña

  3. ExxonMobil llega a Ecuador con contrato para suministrar gasolina de alto octanaje

  4. Operativo de la Policía y Fiscalía descubre presunta red de corrupción en la ANT

  5. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 30 de enero de 2026

Te recomendamos