Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

SRIfotoX
La entidad recordó que el pago del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2024 no es susceptible de acogerse a la remisión tributaria.Cuenta de X / SRI

SRI detecta 1.600 empresas que declararon ingresos mínimos para pagar menos IR

Las firmas reportaron en su IR 2024 ingresos entre $ 0 y $ 5.000, cuando realizaron transacciones de hasta $ 12 millones

El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó este 9 de septiembre de 2025 que identificó un “nuevo esquema de fraude fiscal” en el que alrededor de 1.600 sociedades declararon ingresos muy inferiores a los registrados en su facturación electrónica para reducir su pago de Impuesto a la Renta (IR). 

(Lea también | Fusión de ministerios finaliza en septiembre de 2025: ¿habrá más despidos?)

Esta irregularidad representa una omisión de ingresos para el Estado de aproximadamente $ 200 millones, refirió la entidad.

Según las verificaciones de la Administración Tributaria, estas empresas reportaron en su Impuesto a la Renta 2024 ingresos entre $ 0 y $ 5.000, cuando en realidad realizaron transacciones entre $ 100.000 y $ 12 millones, aparentando formalidad para pasar desapercibidas y reducir indebidamente el pago de impuestos.

RELACIONADAS

El director del SRI, Damián Larco, explicó que la entidad cuenta con sistemas de control y cruces de información que permiten detectar, de manera automática, inconsistencias entre lo declarado por los contribuyentes y lo realmente facturado. Por lo tanto, aunque los contribuyentes intenten minimizar sus cifras para evadir el pago del Impuesto a la Renta o del IVA, el SRI cuenta con herramientas que revelan estás prácticas indebidas.

El SRI dispone a las empresas notificadas deben rectificar sus declaraciones

SRIX

SRI identifica a 11.000 contribuyentes que omitieron declarar retenciones, en Ecuador

Leer más

Las sociedades involucradas en esta práctica ya fueron notificadas para rectificar sus declaraciones, presentar cifras reales y liquidar el impuesto correspondiente según su facturación real. De no hacerlo, el SRI advirtió que iniciará procesos de fiscalización que incluirán el pago del impuesto omitido, los intereses respectivos y un recargo del 20 % sobre el valor determinado.

RELACIONADAS

La entidad recordó que el pago del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2024 no es susceptible de acogerse a la remisión tributaria.

Además, el SRI exhortó a los contribuyentes a actuar con transparencia y a declarar de manera correcta sus obligaciones tributarias. “El combate al fraude es una prioridad para el SRI”, enfatizó Larco.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Si Ecuador pierde con Argentina, qué se viene para Beccacece y la Tri?

  2. ¿A qué hora juega Ecuador hoy?

  3. Eliminatorias Sudamericanas: así se define el repechaje entre Venezuela y Bolivia

  4. Noboa entrega vía rehabilitada en Manabí y lanza críticas a gobiernos anteriores

  5. Béele se defiende de Isabella Ladera: “No filtré el video” y promete acciones legales

LO MÁS VISTO

  1. Isabella y Beéle: así reaccionan las redes tras filtración y polémica declaración

  2. Devolución del IVA para adultos mayores: fechas, requisitos y cómo consultar tu pago

  3. ¿Qué dice el SRI sobre los retrasos en la devolución del IVA para la tercera edad?

  4. El Ministerio de Economía explica el proceso de rembolso del IVA a grupo afectado

  5. Aumentos automáticos para jubilados: consulta si recibes el nuevo pago del IESS

Te recomendamos