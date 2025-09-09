SRI detecta 1.600 empresas que declararon ingresos mínimos para pagar menos IR

Las firmas reportaron en su IR 2024 ingresos entre $ 0 y $ 5.000, cuando realizaron transacciones de hasta $ 12 millones

La entidad recordó que el pago del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2024 no es susceptible de acogerse a la remisión tributaria.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó este 9 de septiembre de 2025 que identificó un “nuevo esquema de fraude fiscal” en el que alrededor de 1.600 sociedades declararon ingresos muy inferiores a los registrados en su facturación electrónica para reducir su pago de Impuesto a la Renta (IR).

(Lea también | Fusión de ministerios finaliza en septiembre de 2025: ¿habrá más despidos?)

Esta irregularidad representa una omisión de ingresos para el Estado de aproximadamente $ 200 millones, refirió la entidad.

Según las verificaciones de la Administración Tributaria, estas empresas reportaron en su Impuesto a la Renta 2024 ingresos entre $ 0 y $ 5.000, cuando en realidad realizaron transacciones entre $ 100.000 y $ 12 millones, aparentando formalidad para pasar desapercibidas y reducir indebidamente el pago de impuestos.

El director del SRI, Damián Larco, explicó que la entidad cuenta con sistemas de control y cruces de información que permiten detectar, de manera automática, inconsistencias entre lo declarado por los contribuyentes y lo realmente facturado. Por lo tanto, aunque los contribuyentes intenten minimizar sus cifras para evadir el pago del Impuesto a la Renta o del IVA, el SRI cuenta con herramientas que revelan estás prácticas indebidas.

El SRI dispone a las empresas notificadas deben rectificar sus declaraciones

SRI identifica a 11.000 contribuyentes que omitieron declarar retenciones, en Ecuador Leer más

Las sociedades involucradas en esta práctica ya fueron notificadas para rectificar sus declaraciones, presentar cifras reales y liquidar el impuesto correspondiente según su facturación real. De no hacerlo, el SRI advirtió que iniciará procesos de fiscalización que incluirán el pago del impuesto omitido, los intereses respectivos y un recargo del 20 % sobre el valor determinado.

La entidad recordó que el pago del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2024 no es susceptible de acogerse a la remisión tributaria.

#BoletínSRI



Firmes contra el fraude fiscal: SRI notifica a sociedades que declararon ingresos mínimos para reducir el pago del Impuesto a la Renta.



Revisa más detalles: https://t.co/NTcgEmJs4i#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/ocCNNph7cb — SRI Ecuador (@SRIoficialEc) September 9, 2025

Además, el SRI exhortó a los contribuyentes a actuar con transparencia y a declarar de manera correcta sus obligaciones tributarias. “El combate al fraude es una prioridad para el SRI”, enfatizó Larco.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ