La retención en la fuente es un mecanismo de recaudación anticipada de impuestos.Cuenta de X / SRI

SRI identifica a 11.000 contribuyentes que omitieron declarar retenciones, en Ecuador

El perjuicio fiscal bordea los $ 7 millones y los responsables enfrentan sanciones que van hasta cárcel

Más de 11.000 contribuyentes a escala nacional omitieron declarar las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta a empleados y proveedores, según informó este 2 de septiembre de 2025 el Servicio de Rentas Internas (SRI). El perjuicio se estima en $ 7 millones y el incumplimiento puede constituir un delito de defraudación tributaria, sancionado con penas de cinco a siete años de prisión.

La retención en la fuente es un mecanismo de recaudación anticipada de impuestos mediante el que un contribuyente, calificado por el SRI como agente de retención, tiene la obligación de descontar el impuesto correspondiente al momento de realizar un pago y de transferirlo a la Administración Tributaria. 

Además, los empleadores están obligados a efectuar la retención en la fuente del Impuesto a la Renta sobre los pagos que realicen a favor de sus trabajadores en relación de dependencia.

Tras cruzar datos entre los Anexos de Relación de Dependencia y las declaraciones de Retenciones en la Fuente, el SRI detectó que 1.300 empleadores no reportaron correctamente las retenciones aplicadas a sus trabajadores. El faltante asciende a $ 3 millones y corresponde a 2022, 2023 y 2024, refirió el director del SRI, Damián Larco.

El organismo identificó también que más de 10.000 agentes de retención emitieron comprobantes electrónicos por cerca de $ 4 millones en 2023 y 2024, sin reflejar esos valores en sus declaraciones.

Los contribuyentes que no subsanen las declaraciones pueden ser sancionados

Ante estos hallazgos, el SRI implementó en marcha un programa de control exhaustivo dirigido a los contribuyentes que no han declarado ni pagado la totalidad de las retenciones realizadas.

Los contribuyentes ya fueron notificados para que de manera inmediata subsanen las omisiones mediante declaraciones sustitutivas. De no hacerlo, se activarán procesos que implican multas, intereses e incluso sanciones penales.

Larco enfatizó que las retenciones son recursos que deben entregarse de inmediato al Estado: “Quien retiene un impuesto a una tercera persona tiene la obligación de entregarlo al SRI de forma inmediata, ya que se trata de un valor que no le pertenece, sino que corresponde a otro contribuyente y que debe ser declarado y pagado oportunamente”, indicó el director del SRi.

Además, el titular de la entidad de control tributario señaló que para mitigar estas conductas, actualmente la entidad realiza un proceso de verificación que contempla el envío de notificaciones inmediatas a los contribuyentes que debían declarar y pagar las Retenciones en la Fuente en la fecha de su vencimiento y no lo hicieron, o lo hicieron de manera parcial.

Larco recordó que la calificación como Agente de Retención conlleva responsabilidades legales importantes. Advirtió que el incumplimiento de estas obligaciones puede resultar en la determinación de valores a pagar, que incluyen multas, intereses e incluso sanciones con penas privativas de libertad.

