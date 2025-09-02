Expreso
Instalaciones del ente recaudador, en sede de Guayaquil.Miguel Canales Leon / Expreso

SRI aplicará multas de hasta $1.000 por presentar tarde la declaración de impuestos

La entidad lo considera como una falta reglamentaria 

El Servicio de Rentas de Internas (SRI) recordó que la presentación tardía de declaraciones de impuestos constituye una falta reglamentaria sancionada con una multa que va desde los $ 30 hasta los $ 1.000.

La entidad recaudadora se refirió al tema, a través de un comunicado, luego de que, hace algunos días, detectara que miles de contribuyentes están presentando declaraciones tardías del impuesto al valor agregado (IVA) con registros de ventas ficticias, en un aparente intento por evadir multas.

Damián Larco, director general del SRI, informó que entre enero y mayo de 2025, más de 93.000 contribuyentes habrían incurrido en esta práctica, lo que representó un perjuicio para el Estado de aproximadamente $ 3 millones. Dijo además que, a través de facturación electrónica, el SRI verificó que no existieron ingresos reales, por lo que los contribuyentes debían pagar la multa correspondiente.

Dichos contribuyentes ya fueron notificados por la Administración Tributaria para que, de manera inmediata, realicen declaraciones sustitutivas y paguen la multa respectiva. Si no lo hacen, el SRI iniciará el proceso sancionatorio que incluye recargos adicionales por incumplimiento.

