El acuerdo con Corea requiere de protocolos sanitarios para exportar

El sector exportador celebra la firma del TLC, pero apunta los pendientes para aprovechar el tratado al 100 %

Tras la firma del Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica (SECA) con Corea del Sur, las exportaciones ecuatorianas se verán beneficiadas de una considerable reducción de aranceles en esquemas que van desde la desgravación inmediata, la desgravación lineal en períodos cortos y los contingentes.

RELACIONADAS Ecuador y Corea del Sur firman acuerdo comercial

Pero si bien reducir los aranceles constituye un avance en el acceso a un mercado clave para las exportaciones, la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (Cordex) propone como siguiente paso estratégico actualizar y homologar los protocolos sanitarios para productos de exportación como el camarón, ya que esto garantizará que los productos nacionales cumplen con los estándares exigidos por ese mercado y permitirá que los exportadores incrementen sus ventas a dicho destino.

Ley del Biess: Fondos de cesantía volverán a manos de los trabajadores Leer más

Cordex enfatiza que esta revisión no es solo un requisito técnico, sino una oportunidad para fortalecer la confianza de los socios internacionales, diversificar la oferta y consolidar al Ecuador como un proveedor confiable de alimentos y manufacturas. Con reglas claras y procesos modernos, el país estará en condiciones de responder con mayor competitividad a la demanda de un mercado de más de 51 millones de consumidores.

Modernización de la cadena exportadora

De esta manera, el acuerdo no se limita al acceso preferencial; se convierte en un motor para modernizar la cadena exportadora, fomentar la innovación y garantizar que cada sector productivo ecuatoriano aproveche al máximo las condiciones alcanzadas con Corea del Sur.

El acuerdo se convierte en una oportunidad para profundizar la relación con Corea del Sur e impulsar nuevas áreas de cooperación que trascienden lo comercial. Cordex proyecta que este acercamiento abrirá espacio para una mayor transferencia tecnológica, innovación industrial, inversión extranjera y desarrollo de mipymes ecuatorianas, consolidando la posición del Ecuador en el mercado asiático.

De esta manera, el SECA se proyecta no solo como un tratado comercial, sino como un puente estratégico hacia el futuro, que permitirá al Ecuador fortalecer su transformación productiva, generar mayor valor agregado y consolidar su oferta exportable no petrolera como referente en Asia. "Esta visión responde al objetivo que Cordex ha impulsado desde su creación: abrir nuevos mercados y posicionar al país con competitividad en el escenario internacional", dice la entidad.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ