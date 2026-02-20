Acuerdo entre Ecuador y EE.UU, en el limbo, tras anuncio de nueva tasa global

Tras condenar el fallo de la Corte Suprema de su país, Trump anunció una nueva tasa global del 10 %

La decisión de EE.UU. de aplicar una nueva tasa global del 10 %, como una alternativa al fallo judicial que invalida el cobro de sobretasas globales, genera incertidumbre en Ecuador, que no sabe aún cómo esta nueva medida influirá en el esquema arancelario de sus exportaciones.

El pasado 13 de febrero, el gobierno ecuatoriano anunció el cierre de un Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) entre Ecuador y Estados Unidos, que eliminaba la sobretasa al 50 % de la oferta exportable del país. Un hecho que fue calificado por el Gobierno ecuatoriano como histórico y clave al allanar el camino a un futuro tratado comercial definitivo. No obstante, el panorama tiende a cambiar.

¿CÓmo se aplicará el nuevo arancel anunciado por EE.UU.?

El analista económico, Alberto Acosta, explica que la nueva tasa anunciada es un arancel del 10 % plano, por 150 días. "Esto quiere decir que Ecuador baja su arancel, que estuvo en 15 %, ahora es nuevamente 10 %, pero se trata de una tasa que no es diferenciada, que se aplicará a todos los países por igual".

De entrar en vigencia este arancel (según Trump se lo aplicaría en tres días) esto podría dejar sin efecto práctico todo acuerdo marco, dice Acosta, incluso el firmado recientemente con Ecuador. “Con esto ya no es posible retirar la sobretasa a ciertos productos. Esto ya sería para todos los países y para todos los productos. Si ya no hay trato diferenciado que negociar, el acuerdo pierde sentido estratégico hasta que se defina la política arancelaria definitiva de EE. UU.”, dijo.

EXPRESO consultó al Ministerio de Comercio Exterior los alcances que tendría este anuncio de EE.UU., no obstante, la cartera de Estado no ha respondido ni ha emitido un pronunciamiento público.

El panorama ahora es de incertidumbre. "Trump no se quedará tranquilo con esto porque es una medida temporal. Son 150 días. Hasta que encuentre una solución. Hay otros mecanismos, pero son mecanismos para bloquear el comercio, pero son más complejos. Hay unos que se pueden aplicar a países como China, porque se les puede acusar de infringir patentes, etc. Los otros mecanismo son más complejos, requieren de investigación, de esfuerzos, costos. Ya no hay mecanismo sencillo o arbitrario de colocar aranceles a la carta. La otra alternativa es que el Congreso apruebe los aranceles, pero es algo poco probable porque la mayoría en el Congreso no está a favor de esto".

Arancel, ¿un efecto mayor?

Daniel Legarda, exministro de Comercio Exterior, cree prudente esperar, debido al cambio significativo de condiciones.

No obstante, destaca lo nocivo que puede ser este nuevo esquema. “Según los anuncios, estos aranceles se aplicarían por encima de los aranceles sectoriales (por ejemplo productos de acero y aluminio, que tienen una tarifa de 25%, ahora tendrán que pagar 25%+10%)”. Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno no emitió pronunciamiento público.

No obstante, Legarda coincide con Acosta al decir que la legislación bajo la que se aplica esta figura, sólo permite imponerla por 150 días. "Lo más prudente ante este escenario es esperar, sin duda se presentarán cambios/ajustes necesarios, y hay que analizar como éstos se dan", dijo.

Sobre una posible devolución de aranceles pagados, dice el experto, vale la pena tenerlo en el radar para la solicitud ante Aduana.

El fallo de la Corte podría significar el reembolso internacional de entre 175.000 y 240.000 millones de dólares recaudados con los llamados "gravámenes recíprocos" anunciados en abril de 2025, entre otras medidas.

