Jornada flexible en Ecuador: Ventajas y riesgos para trabajadores y empleadores

Modificar la jornada laboral a cuatro días, 10 horas diarias, tiene impactos en trabajadores y empresas

El acuerdo establece que el empleador y el trabajador puedan modificar la jornada laboral.

La posibilidad de pactar una jornada distinta a la tradicional -ocho horas diarias y 40 horas semanales- cuenta con un marco oficial en Ecuador. El Ministerio del Trabajo emitió el 18 de febrero de 2026 el acuerdo ministerial MDT-2026-046, que crea, entre otros, la figura de la “jornada laboral eficiente para el desarrollo”.

Este instrumento ha generado debate. La Asociación de Abogados Laboralistas del Ecuador advirtió que advirtió que el acuerdo “aumenta el tiempo de trabajo diario de ocho hasta 12 horas”. Y, permitiría compensaciones “sin recargo” y establecería un “banco de horas” que “otorga al empleador control sobre el tiempo del empleado”.

Sin embargo, Vanessa Velásquez, abogada especializada en temas laborales, precisa que el nuevo acuerdo ministerial no modifica los límites que establece el Código del Trabajo, sino que formaliza ciertas prácticas que ya existen en el país.

Además, esta figura no es nueva en el mundo. Esta modalidad se aplica también en países como Chile, Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos y otro.

Jornada laboral flexible en Ecuador: Qué permite la nueva jornada

El acuerdo mantiene como regla general las ocho horas diarias y 40 semanales. Sin embargo, permite que, por mutuo acuerdo, esas 40 horas se distribuyan de forma distinta, siempre que no se superen 10 horas diarias en la jornada eficiente ni se exceda el límite semanal.

Por ejemplo, un trabajador podría laborar de lunes a jueves 10 horas y descansar viernes, sábado y domingo.

Pero si se superan las 40 horas en la semana, deben pagarse los recargos por horas suplementarias o extraordinarias establecidos en el Código del Trabajo, explica Vanessa Velásquez, abogada especializada en temas laborales.

Así, en función de este esquema los trabajadores podrían tener los siguientes beneficios, refiere Velásquez, y Gabriel Recalde, director del Observatorio de la Política Laboral.

Jornada laboral flexible en Ecuador: Ventajas para trabajadores

Mejor conciliación vida-trabajo: La posibilidad de concentrar horas en menos días (por ejemplo, cuatro días de 10 horas) permite más tiempo libre continuo para destinarlo a actividades complementarias como estudios, trabajos adicionales o tareas personales.

Reducción de tiempos y costos de traslado: En ciudades con alta congestión, trabajar menos días presenciales disminuye gasto en transporte y fatiga.

Mayor autonomía: Los modelos flexibles suelen asociarse con mayor control del trabajador sobre su tiempo. Esto mejora la percepción de bienestar y compromiso con la empresa.

Inclusión laboral: La flexibilidad puede permitir la incorporación de mujeres con responsabilidades de cuidado, estudiantes y personas que combinan empleo con emprendimientos.

Además, el acuerdo exige que los cambios consten por escrito en contrato o adenda y se registren ante el Ministerio, lo que brinda respaldo formal.

Jornada laboral flexible en Ecuador: Ventajas para empleadores

Mientras tanto para las empresas, la norma ofrece:

Aumento de productividad: Experiencias en Reino Unido y Canadá han mostrado que jornadas comprimidas o híbridas pueden mantener o incluso elevar la productividad, al reducir ausentismo y mejorar motivación.

Reducción de rotación: Las empresas con esquemas flexibles tienden a retener talento.

Optimización de costos operativos: Menos días presenciales o turnos reorganizados permiten reducir costos en servicios básico, energía y espacios físicos.

Adaptabilidad a la demanda: En sectores industriales o de servicios, la distribución dinámica de horas facilita responder a picos de producción sin necesidad de contratar personal adicional permanente.

El acuerdo señala que el Ministerio realizará verificaciones para precautelar derechos laborales, pero no detalla mecanismos específicos ni nuevas sanciones.

Además, el acuerdo MDT-2026-046 no elimina horas extras ni modifica los límites del Código del Trabajo. Este insumo aplica para el sector privado desde su suscripción.

