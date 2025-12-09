Enner Valencia a los asambleístas: "Sufrimos muchas críticas. Nos parecemos mucho"

El goleador histórico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, Enner Valencia, fue condecorado en la Asamblea Nacional

El goleador histórico de la selección de fútbol ecuatoriana, Enner Valencia, fue condecorado en la Asamblea Nacional. Este 9 de diciembre de 2025, Valencia agradeció el reconocimiento y dijo que los futbolistas y asambleístas se parecen más de lo que se cree. ¿Por qué?

Fue en la sesión 56, en la que el Pleno declaró comisión general para recibir a Valencia en el hemiciclo. Allí le fue otorgada la respectiva medalla y se leyó el acuerdo legislativo suscrito por el presidente de la Asamblea, Niels Olsen (ADN).

“Reconocer y condecorar al futbolista Enner Valencia por su destacada trayectoria, liderazgo en la Selección Ecuatoriana de Fútbol y su contribución al prestigio del Ecuador en el ámbito internacional”, se declaró en dicho acuerdo. Valencia acudió a la Asamblea en compañía de su familia para recibir los honores.

Sobre los asambleístas y futbolistas

Enner dirigió unas palabras tras recibir su condecoración. Allí saludó a quien catalogó como amigo: el asambleísta Andrés Guschmer (ADN). También envió un saludo directamente al legislador de la Revolución Ciudadana, Frickson George.

“Motivar, inspirar y unir son algunas de las muchas cosas que hacemos como futbolistas en el campo de juego y ustedes en la Asamblea”, dijo Valencia al inicio de su corto discurso. Asimismo, agradeció a Olsen por el reconocimiento entregado.

Entonces, el goleador histórico de la “Tri” hizo una comparación entre el trabajo de los deportistas y los asambleístas. “Sufrimos muchas críticas (los seleccionados de fútbol) como también las sufren ustedes. Nos parecemos mucho”, manifestó.

“Seguimos dando la cara. Seguimos uniendo e inspirando a jóvenes”, añadió Valencia. Después habló del próximo mundial, para el cual Ecuador ya tiene a sus tres rivales en la fase de grupos. “Vamos a hacer un gran mundial”, señaló.

El próximo mundial

El sorteo para la primera etapa del Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, se realizó el viernes 5 de diciembre de 2025. La “Tri” se ubicó en el grupo E y sus tres partidos —en los que deberá conseguir un boleto para la siguiente ronda— serán ante:

Costa de Marfil Curazao Alemania

