Ministra de Gobierno se acerca a transportistas y ofrece dirigir mesas de seguridad

La ministra de Gobierno Nataly Morillo y el dirigente de la Fenacotip Abel Gómez.

El Gobierno de Daniel Noboa emprendió el diálogo ofrecido tras el revés electoral de la Consulta Popular 2025, aunque arrancó con un gremio conocido: el transporte. La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, se reunió con la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip).

La ministra no solo se reunió con esa federación, sino que fue parte de una de sus asambleas generales. El mismo Ministerio de Gobierno aseguró que la asistencia de Morillo respondía a “un gesto de apertura y compromiso con el sector”.

“Vamos a seguir fortaleciendo la cooperación interinstitucional con el Ministerio de Infraestructura y Transporte y otras entidades para asegurar soluciones concretas, desde la entrega de compensaciones hasta el control operativo. Con el Presidente y conmigo siempre podrán contar”, dijo ante los transportistas.

También anunció la reactivación de las mesas de seguridad. Estas, según dijo, serán lideradas directamente por la ministra, quien presentó los avances del Gobierno en esa materia.

Por ejemplo, habló del séptimo pago de una deuda de 11 millones de dólares con ese sector; la implementación del nuevo plan de transporte con la renovación de unidades; y los incentivos para la chatarrización.

El diálogo anunciado tras la consulta

Después de perder la Consulta Popular 2025, el presidente Daniel Noboa ensayó algunos movimientos en su Gabinete. Uno de ellos fue mover a Zaida Rovira del Ministerio de Gobierno al de Desarrollo Humano. En su lugar, en el Ministerio de Gobierno, fue colocada la exasambleísta por Pichincha, Nataly Morillo.

Tras su designación, Morillo dijo que: “Desde este rol trabajaré para promover el diálogo político y fortalecer nuestra democracia”. También afirmó que trabajará junto al presidente Noboa y la bancada de ADN “para conducir al país hacia días de mayor bienestar”.

Entre septiembre y octubre 2025, la provincia de Imbabura vivió una paralización. Los transportistas no plegaron a la medida que intentaba ser nacional Foto: GUSTAVO GUAMAN / EXPRESO

Hay que recordar que, antes de la Consulta Popular, el Gobierno enfrentó 31 días de paralización indígena. La misma se concentró en el norte de Pichincha y en la provincia de Imbabura. En el marco de ese paro por la eliminación del subsidio al diésel, el sector del transporte decidió apartarse de la medida tras un acercamiento al Gobierno.

