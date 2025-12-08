Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

La ministra de Gobierno Nataly Morillo y el dirigente de la Fenacotip Abel Gómez.
La ministra de Gobierno Nataly Morillo y el dirigente de la Fenacotip Abel Gómez.Cortesía: Ministerio de Gobierno.

Ministra de Gobierno se acerca a transportistas y ofrece dirigir mesas de seguridad

Ministra Nataly Morillo fue parte de la asamblea general de la Fenacotip. Allí hizo varios ofrecimientos

El Gobierno de Daniel Noboa emprendió el diálogo ofrecido tras el revés electoral de la Consulta Popular 2025, aunque arrancó con un gremio conocido: el transporte. La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, se reunió con la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip).

(NO TE PIERDAS: Nataly Morillo sobre su nuevo cargo: "Trabajaré para promover el diálogo político")

La ministra no solo se reunió con esa federación, sino que fue parte de una de sus asambleas generales. El mismo Ministerio de Gobierno aseguró que la asistencia de Morillo respondía a “un gesto de apertura y compromiso con el sector”.

RELACIONADAS

“Vamos a seguir fortaleciendo la cooperación interinstitucional con el Ministerio de Infraestructura y Transporte y otras entidades para asegurar soluciones concretas, desde la entrega de compensaciones hasta el control operativo. Con el Presidente y conmigo siempre podrán contar”, dijo ante los transportistas.

nataly

Gobierno de Daniel Noboa abre la puerta al correísmo, pero "sin chantajes"

Leer más

También anunció la reactivación de las mesas de seguridad. Estas, según dijo, serán lideradas directamente por la ministra, quien presentó los avances del Gobierno en esa materia. 

Por ejemplo, habló del séptimo pago de una deuda de 11 millones de dólares con ese sector; la implementación del nuevo plan de transporte con la renovación de unidades; y los incentivos para la chatarrización.

El diálogo anunciado tras la consulta

Después de perder la Consulta Popular 2025, el presidente Daniel Noboa ensayó algunos movimientos en su Gabinete. Uno de ellos fue mover a Zaida Rovira del Ministerio de Gobierno al de Desarrollo Humano. En su lugar, en el Ministerio de Gobierno, fue colocada la exasambleísta por Pichincha, Nataly Morillo.

Tras su designación, Morillo dijo que: “Desde este rol trabajaré para promover el diálogo político y fortalecer nuestra democracia”. También afirmó que trabajará junto al presidente Noboa y la bancada de ADN “para conducir al país hacia días de mayor bienestar”.

La Policía y Fuerzas Armadas intensificaron la apertura de las vías en Imbabura, luego de que la Conaie anunció el
Entre septiembre y octubre 2025, la provincia de Imbabura vivió una paralización. Los transportistas no plegaron a la medida que intentaba ser nacionalFoto: GUSTAVO GUAMAN / EXPRESO

Hay que recordar que, antes de la Consulta Popular, el Gobierno enfrentó 31 días de paralización indígena. La misma se concentró en el norte de Pichincha y en la provincia de Imbabura. En el marco de ese paro por la eliminación del subsidio al diésel, el sector del transporte decidió apartarse de la medida tras un acercamiento al Gobierno.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ministra de Gobierno se acerca a transportistas y ofrece dirigir mesas de seguridad

  2. Los zapatos más vendidos del 2025: ranking global y tendencias en Ecuador

  3. Nuevos enfrentamientos entre Tailandia y Camboya dejan cinco muertos

  4. Alerta Inamhi: ¿Cómo evitar un golpe de calor por las altas temperaturas?

  5. Los estrenos más esperados del 2026: calendario de cine y streaming

LO MÁS VISTO

  1. Acción por devolución del IVA se define este 8 de diciembre de 2025

  2. Además de Pabel Muñoz, otro nombre se perfila para disputar la Alcaldía de Quito

  3. Netflix compra Warner Bros. y HBO Max: ¿Qué pasará con tu cuenta?

  4. CNT-HealthBird: su acuerdo comercial se firmó en febrero

  5. HealthBird: ¿ya despidió Noboa a Neira Hanze? |Por Roberto Aguilar

Te recomendamos