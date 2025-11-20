Nataly Morillo sobre su nuevo cargo: "Trabajaré para promover el diálogo político"

Nueva ministra de Gobierno adelantó el eje de su gestión al frente de la cartera de Estado que tiene a cargo la política

La nueva ministra de Gobierno, Nataly Morillo, fue anunciada el 20 de noviembre de 2025.

La nueva ministra de Gobierno, Nataly Morillo, delineó a grandes rasgos lo que será su gestión. En su primera aparición como integrante del gabinete del presidente Daniel Noboa, Morillo habló de diálogo y del fortalecimiento de la democracia.

“Me siento profundamente honrada de asumir este nuevo espacio de servicio a mi país, mi gran hogar”, escribió la nueva secretaria de Estado en su perfil de la red social X. Lo hizo minutos después de que la Presidencia de la República anunciara su designación.

¿A dónde apunta la gestión de la ministra?

Morillo asume el cargo tras la fallida designación del radiodifusor Álvaro Rosero. La mañana del 20 de noviembre de 2025, Rosero desistió del nombramiento, para el cual el Ejecutivo ni siquiera llegó a emitir el respectivo decreto.

Rosero había sido anunciado como ministro de Gobierno después del revés electoral del Gobierno en la Consulta Popular 2025. El 16 de noviembre de ese año, el “No” se impuso en las cuatro preguntas planteadas por el Gobierno Nacional.

En ese contexto, el Ejecutivo enfrenta la necesidad de reorganizar su estrategia, especialmente en lo relacionado con posibles reformas legales que deben tramitarse en la Asamblea Nacional.

Además, entre septiembre y octubre de 2025, el Gobierno afrontó un paro indígena de 31 días que se concentró en el norte de Pichincha y en la provincia de Imbabura, donde también ganó el “No”.

Sobre la situación política actual, Morillo señaló: “Desde este rol trabajaré para promover el diálogo político y fortalecer nuestra democracia”. También afirmó que trabajará junto al presidente Noboa y la bancada de ADN “para conducir al país hacia días de mayor bienestar”.

¿Quién es Nataly Morillo?

La nueva ministra de Gobierno llegó a la Asamblea en el actual periodo como candidata de ADN por Pichincha. Su debut en la política se remonta al ciclo legislativo derivado de las elecciones anticipadas de 2023.

Nataly Morillo fue vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Foto: Karina Defas/ Expreso

Accedió a una curul como suplente del exministro del Interior de Guillermo Lasso, Patricio Carrillo, con el auspicio del movimiento Construye. Meses después de ejercer el cargo en la Asamblea, decidió dejar esa organización política y sumarse a las filas de ADN.

Morillo tiene una trayectoria destacada en el sector público, especialmente en la gestión de la comunicación institucional. Durante la administración de Carrillo en el Ministerio del Interior, llegó a ocupar el cargo de jefa de Despacho.

