Dolly Parton tiene 79 años.

Dolly Parton: Su estado de salud no es tan grave como se presumía

La inquietud de los fanáticos comenzó después de que Freida Parton, hermana de Dolly, publicara un mensaje en Facebook

El representante de Dolly Parton confirmó que la cantante se encuentra bien tras las recientes preocupaciones sobre su salud. La artista de 79 años pospuso varias presentaciones programadas en Las Vegas para diciembre, explicando que necesita tiempo para someterse a algunos procedimientos médicos. Según su portavoz, Olly Rowland, la situación está relacionada con cálculos renales y no representa un riesgo grave.

La inquietud de los fanáticos comenzó después de que Freida Parton, hermana de la intérprete de ‘Jolene’, publicara un mensaje en Facebook en el que pedía oraciones por su salud. Días después, Freida aclaró que no buscaba alarmar al público y que su intención era simplemente mostrar apoyo familiar. “Fue simplemente una hermana menor pidiendo oraciones por su hermana mayor”, escribió en una actualización posterior.

La aclaración de Dolly Parton sobre su carrera

En un comunicado anterior, Dolly Parton informó que sus conciertos serán reprogramados para septiembre de 2026. “Quiero que los fanáticos escuchen directamente de mí que tendré que posponer mis próximos conciertos”, señaló en su cuenta de Instagram. La cantante aseguró que continuará trabajando en sus proyectos desde Nashville mientras se recupera y agradeció el apoyo recibido de su público.

