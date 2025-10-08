Expreso
José Luis Rodríguez 'El Puma' 82 años
Concierto José Luis Rodríguez 'El Puma' en Guayaquil 2025: preventa y detalles

El intérprete repasará canciones como Agárrense de las manos, Dueño de nada, Pavo real 

José Luis Rodríguez 'El Puma' regresará a Ecuador tras seis años de ausencia. El cantante venezolano incluirá a Guayaquil en su ‘Gracias Tour’, una gira en la que busca expresar su agradecimiento al público que lo ha seguido a lo largo de su carrera.

El concierto se realizará el jueves 20 de noviembre de 2025, a las 20:30, en el Guayaquil Country Club. Durante la presentación, el intérprete repasará canciones como Agárrense de las manos, Dueño de nada, Pavo real y Culpable soy yo, acompañado por su orquesta y coros.

Las entradas están disponibles en buenplan.com.ec. También se pueden adquirir entradas físicas en los locales de Eddys Urdesa, Aventura Plaza, Village Plaza y Villa Club. Los precios con descuento son: Preferencia $54, VIP $84, Black Box $129,60, Exclusive Box $174, Lobby Bar $174 y Lobby Bar Mesa $1.740 (incluye dos piqueos y una botella).

La producción del evento está a cargo de Ontime Producciones, que ha señalado que todas las localidades contarán con un formato organizado y que los asistentes tendrán la opción de registrarse en su sitio web para participar en el sorteo del Meet & Greet con José Luis Rodríguez “El Puma”.

¿Dónde será el concierto de 'El Puma' en Guayaquil?

  • 📍 Lugar: Guayaquil Country Club
  • 📅 Fecha: Jueves 20 de noviembre de 2025
  • 🕗 Hora: 20:30
  • 🎟️ Entradas online: buenplan.com.ec

