Concierto José Luis Rodríguez 'El Puma' en Guayaquil 2025: preventa y detalles

El intérprete repasará canciones como Agárrense de las manos, Dueño de nada, Pavo real

José Luis Rodríguez 'El Puma' regresará a Ecuador tras seis años de ausencia. El cantante venezolano incluirá a Guayaquil en su ‘Gracias Tour’, una gira en la que busca expresar su agradecimiento al público que lo ha seguido a lo largo de su carrera.

El concierto se realizará el jueves 20 de noviembre de 2025, a las 20:30, en el Guayaquil Country Club. Durante la presentación, el intérprete repasará canciones como Agárrense de las manos, Dueño de nada, Pavo real y Culpable soy yo, acompañado por su orquesta y coros.

Miranda, Camila y Manuel Medrano, conciertos en Ecuador para octubre de 2025 Leer más

Las entradas están disponibles en buenplan.com.ec. También se pueden adquirir entradas físicas en los locales de Eddys Urdesa, Aventura Plaza, Village Plaza y Villa Club. Los precios con descuento son: Preferencia $54, VIP $84, Black Box $129,60, Exclusive Box $174, Lobby Bar $174 y Lobby Bar Mesa $1.740 (incluye dos piqueos y una botella).

La producción del evento está a cargo de Ontime Producciones, que ha señalado que todas las localidades contarán con un formato organizado y que los asistentes tendrán la opción de registrarse en su sitio web para participar en el sorteo del Meet & Greet con José Luis Rodríguez “El Puma”.

RELACIONADAS Reina de belleza internacional revela que será operada por cáncer de mama

¿Dónde será el concierto de 'El Puma' en Guayaquil?

📍 Lugar: Guayaquil Country Club

📅 Fecha: Jueves 20 de noviembre de 2025

🕗 Hora: 20:30

🎟️ Entradas online: buenplan.com.ec

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!