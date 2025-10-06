Reina de belleza internacional revela que será operada por cáncer de mama

La exparticipante de La casa de los famosos 3 y finalista del programa Miss Universe Latina dio los detalles en su Instagram

La modelo y presentadora venezolana Osmariel Villalobos anunció que fue diagnosticada con cáncer de mama en una etapa temprana. La exparticipante de La casa de los famosos 3 y finalista del programa Miss Universe Latina, el reality compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde explicó cómo inició su proceso médico.

Osmariel Villalobos indicó que será sometida a una lumpectomía

“Hace unos meses me sentí una pelotica en mi seno derecho, fui a mi ginecólogo para revisármela y resultó ser que esa pelotica no era nada, pero durante el examen encontraron una bolita mucho más pequeña que yo ni siquiera había notado. Esa sí llamó la atención del doctor. Y me mandaron a hacer una biopsia”, expresó. El resultado confirmó un carcinoma ductal in situ (DCIS), una forma temprana de cáncer de mama. “Sí, la palabra cáncer asusta, es fuerte, pero en este caso también significa que algo se detectó antes de que se volviera más serio”, añadió.

Villalobos indicó que será sometida a una lumpectomía en los próximos días, una cirugía en la que se extirpa el tumor y parte del tejido circundante. Luego deberá continuar con radioterapia y tratamiento con tamoxifeno. “Jamás pensé que me tocaría a mí y un día de repente el cáncer tocó mi puerta”, compartió.

La también actriz reflexionó sobre la importancia de la detección temprana y el autocuidado. “Hoy más que nunca sé que el amor propio también es prevención, es tocarte, es hacerte la mamografía, es hablar del tema porque detectarlo a tiempo puede salvar tu vida, como está salvando la mía”, dijo. “Este octubre no es un octubre cualquiera, llevo una historia y un mensaje: ámate, cuídate y no postergues tu salud”.

