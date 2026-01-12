Trump insta a Cuba a alcanzar un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde"

En medio de su peor crisis en décadas, Cuba recibe la amenaza de EEUU de cortar todo apoyo energético y financiero venezolano

Fotografía de archivo del 27 de octubre del 2022 que muestra a soldados llevando una bandera de Cuba durante un homenaje, en La Habana (Cuba).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el domingo, 11 de enero de 2026, a Cuba a "alcanzar un acuerdo" o enfrentar consecuencias no especificadas, y advirtió que el flujo de petróleo y dinero venezolano hacia La Habana se detendrá.

La isla de gobierno comunista es enemiga de Estados Unidos y aliada de Venezuela desde hace décadas. Trump ha subido el tono agresivo contra La Habana en los últimos días, sobre todo tras el derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro hace una semana por parte de fuerzas estadounidenses.

"¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA: CERO!", dijo Trump en su red Truth Social. "Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE", añadió.

Trump no dio detalles sobre a qué tipo de acuerdo se refiere, o qué es lo que podría lograr un acuerdo así.

Poco antes de su mensaje dirigido al gobierno cubano, Trump republicó un comentario de un usuario de la red X que sugería que su secretario de Estado, Marco Rubio, sería presidente de Cuba y añadió: "¡Suena bien para mí!".

Consultado al respecto más tarde el domingo, Trump dijo a los periodistas que viajaban con él en el Air Force One que quería que se atendiera a las personas expulsadas de Cuba o que "salieron bajo coacción".

"Lo más importante, ahora mismo, vamos a ocuparnos de la gente que vino de Cuba, que son ciudadanos estadounidenses o están en nuestro país", afirmó Trump, sin aclarar cómo se lograría eso mediante un acuerdo con La Habana.

Cuba atraviesa su peor crisis económica en 30 años con una inflación galopante, cortes eléctricos y escasez de alimentos, medicamentos y combustibles.

"Hasta la última gota de sangre"

Un total de 32 cubanos murieron en los ataques militares estadounidenses en Venezuela, así como decenas de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas.

"Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer", respondió en X el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, tras subrayar que la isla "se prepara" y está "dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre".

La isla intenta combatir desde hace más de 60 años el estrangulamiento de su economía por el embargo impuesto por Estados Unidos en 1962 y reforzado desde entonces.

Pero en las calles de La Habana, la jubilada Mercedes Simón, de 65 años, resta importancia a las amenazas del presidente estadounidense: "Trump no va a tocar a Cuba, no va a tocarla (...) Fíjate que todos los presidentes dicen, dicen, dicen, pero no actúan".

Para Marcos Sánchez, un trabajador gastronómico de 21 años, "sería bueno" que entre Cuba y Estados Unidos "pudiese haber un tipo de relación". "Se debería llegar a un acuerdo y no requerir violencia ni ningún tipo de acción negativa hacia el país", dijo a la AFP.

Temerosa de una acción militar, Regla Gonzalez, una ama de casa de 54 años, advierte que "las bombas no tienen nombres y los conflictos, ya sea de una forma o de otra, nos afectan a todo el mundo".

"El principio del fin"

Desde el 2000, La Habana ha dependido cada vez más del petróleo venezolano que recibe como parte de un acuerdo alcanzado con el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, fallecido en 2013.

En su publicación, Trump dijo que "Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de PETRÓLEO y DINERO provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó 'Servicios de Seguridad' a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡PERO YA NO MÁS!".

"La mayoría de esos cubanos están MUERTOS por el ataque de Estados Unidos la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionistas que los mantuvieron como rehenes durante tantos años", añadió.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó en la red X tras el comentario de Trump que "Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país".

"A diferencia de EEUU, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados", añadió.

Además, dijo que su país "tiene absoluto derecho a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo".

Trump utiliza un lenguaje provocador sobre Cuba tras insinuar que tiene a otros países en la mira después de capturar a Maduro. Ha amenazado recientemente a Colombia, México, Irán y Groenlandia.

Algunos legisladores republicanos elogiaron el domingo a Trump por sus comentarios agresivos sobre Cuba, entre ellos Mario Díaz-Balart, representante estadounidense por Florida de origen cubano.

"Estamos presenciando lo que, estoy convencido, será el principio del fin del régimen en La Habana", escribió Díaz-Balart en español en X.

"La tiranía en Cuba no sobrevivirá al segundo mandato del presidente Trump, y Cuba será finalmente libre tras décadas de miseria, tragedia y dolor".

