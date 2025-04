Muere estilista de Belinda: Silvia Galván pasó rodeada de su familia

us hijas y figuras del espectáculo como Sylvia Pasquel compartieron emotivos mensajes de despedida

Silvia Galván, reconocida como la “estilista de las estrellas”, falleció el pasado 16 de abril tras ser diagnosticada con cáncer de estómago en etapa avanzada. La noticia causó conmoción en el mundo del espectáculo en México, donde Galván desarrolló una carrera de más de 40 años atendiendo a destacadas figuras de la televisión, la música y el cine.

Entre sus clientas se encuentran celebridades como Belinda, Verónica Castro, Gloria Trevi, Cecilia Suárez, Itatí Cantoral, Brenda Bezares y Malillany Marín. También fue colaboradora en programas como Hoy y Cuéntamelo Ya, y dirigía varios salones de belleza en la Ciudad de México.

Una decisión personal ante un diagnóstico adverso

Durante el funeral de Silvia Galván, sus hijas Jessica y Erika compartieron cómo fueron los últimos días de vida de su madre. Jessica Galván explicó que el diagnóstico fue emitido a inicios de marzo y que, aunque el panorama médico era adverso, su madre decidió iniciar un tratamiento.

“Nos dieron un cuadro muy malo, de que ya no había nada que hacer, la verdad, pero mi mamá es una mujer guerrera. Entonces dijo: ‘no me voy a rendir, y si hay una opción de un tratamiento, lo vamos a hacer’. Y pues fue su decisión, la apoyamos”, relató Jessica.

Después del diagnóstico, Galván continuó con su rutina. “Estuvo en casa, hacía ejercicio todos los días, leyendo, viendo sus series, estaba contenta, la estábamos apapachando mucho, estuvo muy feliz”, compartió su hija Erika. La estilista recibió una quimioterapia el martes 15 de abril, luego de un procedimiento renal el día anterior, y no logró resistir las complicaciones que se presentaron.

Una despedida serena en compañía de sus hijas

Erika también destacó que su madre aceptó el proceso con fortaleza espiritual. “Ella decía siempre: ‘no estoy lista, pero estoy preparada’. No tenía miedo, pero quería estar aquí el mayor tiempo posible”.

Tras su diagnóstico, Galván tuvo la oportunidad de convivir con sus hijas en un ambiente tranquilo. “Tuvimos mucho tiempo para convivir sin que ella estuviera mal, estuvo bien. Fue un regalo para nosotras el platicar con ella, el verla sonreír, a pesar de que traía una sonda para alimentarse”, expresó su hija.

El homenaje de Sylvia Pasquel a una amiga cercana

Una de las reacciones más destacadas en redes sociales fue la de Sylvia Pasquel, amiga cercana y clienta habitual de Silvia Galván. La actriz compartió un mensaje emotivo donde expresó su dolor por la pérdida y recordó la estrecha relación que mantenían.

“Tú no, mi Toky, amiga, hermana, cómplice, tu partida me está doliendo mucho, fuiste un regalo en mi vida, gracias por estar siempre para mí, en las buenas y en las malas, gracias por compartir un pedacito de tu vida conmigo, no sabes lo mucho que te voy a extrañar, mi Toky, cuídame desde el cielo y que la luz siempre ilumine tu camino, descansa en paz, hermana de vida, ¡te querré eternamente!”, escribió Pasquel en redes.

