Ferdinan Álvarez responde al correísmo y reta a que formalicen la denuncia: esto dijo

Álvarez desafía al correísmo a formalizar denuncia penal en su contra y niega nexos con red de corrupción hospitalaria

Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización, respondió desde su cuenta de X ante las declaraciones del correísmo.

El asambleísta de ADN Ferdinan Álvarez, respondió la noche de este jueves 7 de agosto de 2025 a la bancada de la Revolución Ciudadana (RC5), luego de que, a través del asambleísta del correísmo Héctor Rodríguez, anunciara que presentará una denuncia penal en su contra.

Según Rodríguez, la denuncia se fundamenta en las declaraciones de Xavier Jordán, quien vincula a Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización, con una red de corrupción en los hospitales públicos.

La RC argumentó que la acción legal busca que Álvarez renuncie a su cargo en la comisión, alegando un supuesto conflicto de intereses. Sin embargo, no precisó cuándo se presentará formalmente la denuncia ni entregó documentación adicional que sustente la acusación.

Ferdinan Álvarez es presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Cortesía: Asamblea/ Flickr

Esto respondió Ferdinan Álvarez

El pronunciamiento de Ferdinan Álvarez se dio a través de su cuenta de X, donde rechazó las acusaciones y calificó el anuncio como un intento de show político. "Si la @BancadaRC5 tiene una denuncia en mi contra, que la presente con firma y rúbrica, no en ruedas de prensa", escribió.

Además, se dirigió directamente a los legisladores del correísmo Ana Herrera y Héctor Rodríguez, invitándolos a formalizar la denuncia en lugar de convertirla en una “notitia criminis” mediática.

El legislador también restó credibilidad a las "pruebas" presentadas por Xavier Jordán, prófugo de la justicia y quien ha difundido videos señalando presuntas irregularidades. “Y si sus ‘pruebas’ son los videos de un prófugo… el país ya sabe cómo actúan”, sentenció Álvarez, asegurando que dichos materiales ya fueron remitidos por unanimidad a la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado y la Embajada de Estados Unidos.

“Le sugiero informarse mejor para que al menos esté al tanto de lo que sucede”, dijo al referirse a Ana Herrera, recordándole que ella misma votó a favor de la moción que autorizó enviar esa información a las autoridades. “Nos vemos en Fiscalía”, concluyó su mensaje.

Si la @BancadaRC5 tiene una denuncia en mi contra que la presente con firma y rúbrica, no en ruedas de prensa. Invito a la asambleísta @AnaHerreraEC y @Hector5RC

formalizarla, no a hacer “ notitia criminis” para el show.

Y si sus “pruebas” son los videos de un prófugo… el… https://t.co/H0lQi2hFBT — FERDINAN ALVAREZ Z. (@FerdinanAZ87) August 7, 2025

Consecuencias de la comparecencia de Salcedo

Este cruce se produce semanas después de que Daniel Salcedo, sentenciado por delincuencia organizada, compareciera ante la Comisión de Fiscalización gracias a la gestión del propio Ferdinan Álvarez. Su intervención generó revuelo político y motivó a Jordán a publicar material en redes sociales, lo que desató una nueva ola de ataques.

