Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Ferdinan Álvarez
Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización, respondió desde su cuenta de X ante las declaraciones del correísmo.Flickr Asamblea Nacional

Ferdinan Álvarez responde al correísmo y reta a que formalicen la denuncia: esto dijo

Álvarez desafía al correísmo a formalizar denuncia penal en su contra y niega nexos con red de corrupción hospitalaria

El asambleísta de ADN Ferdinan Álvarez, respondió la noche de este jueves 7 de agosto de 2025 a la bancada de la Revolución Ciudadana (RC5), luego de que, a través del asambleísta del correísmo Héctor Rodríguez, anunciara que presentará una denuncia penal en su contra.

RELACIONADAS

Según Rodríguez, la denuncia se fundamenta en las declaraciones de Xavier Jordán, quien vincula a Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización, con una red de corrupción en los hospitales públicos. 

La RC argumentó que la acción legal busca que Álvarez renuncie a su cargo en la comisión, alegando un supuesto conflicto de intereses. Sin embargo, no precisó cuándo se presentará formalmente la denuncia ni entregó documentación adicional que sustente la acusación.

Ferdinan Álvarez
Ferdinan Álvarez es presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.Cortesía: Asamblea/ Flickr

Esto respondió Ferdinan Álvarez

El pronunciamiento de Ferdinan Álvarez se dio a través de su cuenta de X, donde rechazó las acusaciones y calificó el anuncio como un intento de show político. "Si la @BancadaRC5 tiene una denuncia en mi contra, que la presente con firma y rúbrica, no en ruedas de prensa", escribió. 

Revolución Ciudadana

Crisis interna en el correísmo: reunión en Quito no garantiza evitar una nueva baja

Leer más

Además, se dirigió directamente a los legisladores del correísmo Ana Herrera y Héctor Rodríguez, invitándolos a formalizar la denuncia en lugar de convertirla en una “notitia criminis” mediática.

El legislador también restó credibilidad a las "pruebas" presentadas por Xavier Jordán, prófugo de la justicia y quien ha difundido videos señalando presuntas irregularidades. “Y si sus ‘pruebas’ son los videos de un prófugo… el país ya sabe cómo actúan”, sentenció Álvarez, asegurando que dichos materiales ya fueron remitidos por unanimidad a la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado y la Embajada de Estados Unidos.

“Le sugiero informarse mejor para que al menos esté al tanto de lo que sucede”, dijo al referirse a Ana Herrera, recordándole que ella misma votó a favor de la moción que autorizó enviar esa información a las autoridades. “Nos vemos en Fiscalía”, concluyó su mensaje.

Consecuencias de la comparecencia de Salcedo

Este cruce se produce semanas después de que Daniel Salcedo, sentenciado por delincuencia organizada, compareciera ante la Comisión de Fiscalización gracias a la gestión del propio Ferdinan Álvarez. Su intervención generó revuelo político y motivó a Jordán a publicar material en redes sociales, lo que desató una nueva ola de ataques.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. SOTE: perforación "clandestina" causa un derrame de crudo ¿Se paralizó el transporte?

  2. La Liga, La Premier, La Bundesliga, La Seria A: ¿Cuándo regresa el fútbol europeo?

  3. Ferdinan Álvarez responde al correísmo y reta a que formalicen la denuncia: esto dijo

  4. El correísmo presentará una denuncia penal contra Ferdinan Álvarez: ¿Por qué?

  5. Jorge Toledo: "El Cholito es un producto soñado que de repente se hace aire"

LO MÁS VISTO

  1. Jóvenes en Acción 2025: ¿Cómo saber si ya estás registrado?

  2. Josué y Oliver Dumani renuncian a cargos en Segura EP y Autoridad Aeroportuaria

  3. ¿El Municipio de Guayaquil le prestaría dinero al Gobierno? Esto respondió el alcalde

  4. Baños Ciudad de Fuego vs. Deportivo Cuenca: día y canales para ver EN VIVO

  5. Acuerdo con el FMI va más allá de los despidos: ¿Qué más propuso Ecuador?

Te recomendamos