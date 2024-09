En la vida hay que levantarse como Belinda: así reaccionó a su caída

Resbalarse, caerse, levantarse. Se podría pensar que son verbos que se conjugan juntos pero no siempre es así. No todo va concatenado, y mucho menos, en un desfile donde algunas veces los egos sobresalen y se busco el reflector especial interés. Pero en este espectáculo de L’Oreal Primavera/Verano 2025, que reunió a mujeres de todo el mundo, se presenció una gran hermandad aunque no todas se conocían.

Más que un desfile fue una declaración. El desfile de L’Oreal Primavera/Verano se llevó a cabo en París el lunes 23 de septiembre. Con más de media centena de modelos y personalidades de las artes se vivió esta fiesta que tuvo como fin llevar un mensaje de inclusión. Pero hay más de una lección detrás de este show de moda.

Anitta se tomó su tiempo para levantar a su compañera de carrera Belinda. Cortesía

De seguro, el concepto del desfile: You worth it (Lo mereces) provocó que las energías se acomodaran de esa forma, desde el camerino hasta la punta de la pasarela. Tras varias salidas de estrellas y palabras de empoderamiento en las pantallas gigantes ocurrió el hecho que ahora se roba la atención de todos.

Belinda, luciendo unas botas de cuerina roja de plataforma alta hasta la rodilla, cayó al suelo tras doblarse el tobillo derecho. La seguridad con la que salió´ se desplomó, y no es para menos, había cientos de personas invitadas y otros miles más viendo el desfile. Sin embargo, una mano amiga llegó pronto a socorrerla.

Anitta, que segundos antes había hecho el mismo recorrido, fue con el mismo paso a ofrecerle ayuda y así la intérprete de Utopía se pudo levantar. Llegó a la punta de la pasarela, y aunque se la veía afectada fue altiva. Sonrío a las cámaras y afrontó el golpe.

Esto ha provocado una serie de comentarios, memes, y reacciones, de los cuales Internet ha hecho su fiesta. Pero dejan también ciertos mensajes importantes de recoger.

El compañerismo de Anitta fue elogiado. Muy pocas veces en un desfile se voltea alguien a socorrer a quien tropezó. El orden no se debe romper, sin embargo, aquí valió más la espontaneidad y la camaradería antes que los segundos que marcan a cada salida. Las mujeres de ahora ya no se comen el cuento de que son enemigas una de otras. Desde Celine Dion a Daniella Álvarez, todas fueron amigas ante sus diferencias.

Belinda relanza su carrera como solista con tema dedicado a Nodal Leer más

Belinda, un nombre pequeño ante las personalidades que estuvieron presentes, se robó el show. Los titulares de las mejores revistas de moda la destacan cuando participaron junto a ella Jane Fonda, Kendall Jenner, Eva Longoria y Cara Delevigne. Pero lo más lindo ha surgido después de este video que ahora es viral.

En el escaparate digital que es Instagram, más de una famosa abrazó de manera online a la rubia. Pero ella misma se sinceró con sus millones de seguidores sobre lo sucedido. "No importa cuántas veces te caigas, lo importante es cómo te levantas", escribió la diva junto a un agradecimiento a su amiga brasilera.

“Deberías sentirte muy orgullosa, tú representas cómo todos se sienten cuando se caen y tienen que ponerse de pie otra vez, lo hiciste increíble y ¿sabes qué? así es la vida, sólo levántate otra vez”.



La modelo y actríz estadounidense Andie McDowell a Belinda en el desfile. pic.twitter.com/ig0DKdkgHb — Belinda Data (@BelindaData) September 24, 2024

La actriz mexicana Renata Notni y la actriz estadounidense Andie McDowell cobijaron a la intérprete de La mala. Andie, incluso la sentó en su regazo y la cuidó como a una discípula, dándole unas palabras que también han impactado entre los cibernautas. "Deberías sentirte muy orgullosa, tú representas cómo todos se sienten cuando se caen y tienen que ponerse de pie otra vez, lo hiciste increíble y ¿sabes qué? así es la vida, sólo levántate otra vez”.

Los primeros minutos del desfile de Belinda en París. Instagram

Como entre la realidad y la ficción hay una línea muy poco difuminada, este tropezón recordó a una escena de Sexo en la ciudad - y claro que tenía que ser la serie más fashion de todas-, cuando Carrie tiene la misma suerte que Belinda y termina en el suelo en un importante desfile.

Este extracto fue compartido por la cantante que ha tenido más de un escándalo en su vida profesional y amorosa, y que hasta ahora siempre ha salido airosa. Ya sea por los malos momentos con sus parejas o por problemas legales y cancelación de proyectos, incluso llegando a instancias legales por derechos.

"Cuando la gente real se cae en la vida se vuelve a levantar y siguen caminando... Gracias Carrie por hacerme sentir un poco mejor en este momento", escribió.

Entre las miles de fotos que se hicieron esa noche ahora sobresale una en particular. Casi como presagio, en los primeros segundos de la pasarela de Belinda saltó en la pantalla la palabra "stand" (de pie).

Hoy queda como muestra de la lección de la semana, siempre ponte de pie y apóyate en tus amigos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!