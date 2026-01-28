Expreso
Harry Styles donará parte de las ganancias de su gira para apoyar a nuevos artistas

La medida se aplicará a las fechas de su próxima gira mundial Together, Together

El cantante británico Harry Styles destinará 1 libra ($1.38) del precio de cada entrada vendida en sus conciertos en Londres para apoyar a las salas pequeñas de música en el Reino Unido. La medida se aplicará a las fechas de su próxima gira mundial Together, Together, con la que regresará a los escenarios tras cuatro años de ausencia.

El tour comienza el 16 de mayo en Ámsterdam y se extenderá hasta diciembre por seis países, entre ellos Reino Unido, Estados Unidos, México, Brasil y Australia. Londres será la única parada de Styles en su país natal, con ocho conciertos programados para junio en el Wembley Stadium, recinto con capacidad para 90.000 personas. Las entradas para estas presentaciones oscilan entre las 44 libras y las 725 libras (entre $61 y $1.000, aproximadamente) en el caso de los paquetes VIP.

La iniciativa de Harry Styles

Según la información publicada en la web oficial de Wembley, “1 libra de cada entrada vendida en la gira” será donada a Live Trust, organización benéfica que “protege, expande y apoya” a músicos y salas de conciertos de pequeño formato en el país. Con base en la capacidad del estadio y el número de fechas anunciadas, seis inicialmente y dos adicionales por la demanda, la recaudación podría rondar los 990 mil dólares.

La iniciativa se da en un contexto marcado por las dificultades del sector. Un informe del fideicomiso de salas de música británico Music Venue Trust indicó que el 53 % de los pequeños recintos no obtuvo ganancias el año pasado y que 30 locales cerraron.

La decisión de Styles se suma a acciones similares de otros artistas como Coldplay, que en 2025 donó el 10 % de las ganancias de su gira en Reino Unido.

