"A Fonsi le creo todo": La frase de las fans para el nuevo trend de Feid y Luis Fonsi

Por la canción 'Cambia´re', las fanáticas de los cantantes están contando sus decepciones con el género masculino

La canción ‘Cambiaré’, interpretada por Luis Fonsi y Feid, ha conseguido gran impacto más allá de los rankings musicales. A una semana de su lanzamiento, el tema alcanzó el puesto #1 en varios países, incluido Estados Unidos, superó los tres millones de reproducciones combinadas en plataformas digitales y se posicionó en tendencias de consumo musical, al tiempo que generó una conversación constante en redes sociales.

La prensa habla sobre 'Cambiaré'

La recepción del sencillo también fue destacada por medios especializados. The New York Times señaló: “Los ritmos percusivos de piano y los ritmos vibrantes y potentes de la salsa están regresando con fuerza, reapareciendo en canciones de los grandes exponentes latinos de la actualidad, incluyendo en la colaboración de Luis Fonsi y Feid, ‘Cambiaré’”.

Miami New Times apuntó: “Cuando Luis Fonsi decidió que su próximo capítulo comenzaría con una salsa, no fue parte de una reinvención calculada ni de un giro de género pensado para las playlists… Esa sensación de rendirse a la música ha definido silenciosamente la longevidad de Fonsi”. Por su parte, Billboard indicó: “Una colaboración inesperada que aporta versatilidad a las carreras de ambos artistas, reconectando a Fonsi con sus raíces tropicales”.

Rolling Stone en Español añadió: “‘Cambiaré’ se apoya en la cadencia de la salsa para conectar tradición y presente…, apostando por el movimiento, la alegría y una energía profundamente corporal. Un pulso contemporáneo que dialoga con nuevas audiencias y marca el inicio de una nueva etapa para ambos artistas… mirar hacia adelante sin soltar la raíz”.

Las fans de Luis Fonsi le creen todo en TikTok

El video oficial de ‘Cambiaré’, dirigido por Carlos Pérez, se ubicó en el #1 de YouTube Trending y figura entre los más vistos a nivel global. En plataformas de streaming, el sencillo debutó en listados de Spotify, Apple Music y Deezer, mientras que en radio se estrenó en más de 100 emisoras de Estados Unidos, Latinoamérica, España y Europa. E

n este contexto, el propio Fonsi reaccionó al respaldo del público con un mensaje en redes sociales: “Mi gente linda, gracias por todo el amor y sabor que le han dado 'Cambiaré', desde que salió no hemos dejado de recibir buenas noticias y esto es gracias a ustedes. Báilalo, Báilalo”.

El alcance digital del tema se consolidó en TikTok, donde surgió un trend protagonizado por fanáticas que acompañan sus videos con la frase: “Yo no creo en los hombres pero en Fonsi que cambiará sí”. Entre los comentarios que más se repiten en estas publicaciones destaca: “Jajajajaja le creemos ciegamente @luisfonsi”, una reacción que se ha convertido en uno de los sellos del fenómeno viral que rodea a ‘Cambiaré’.

