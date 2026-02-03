Daddy Yankee cumple 50 años: Una carrera de reguetón y un giro hacia la fe

Daddy Yankee celebra este martes 3 de febrero sus 50 años, un tiempo en el que se consagró como "El jefe" del reguetón, con éxitos globales como Gasolina y Despacito. Recientemente, el artista dio un giro a su carrera, dejando el género urbano para dedicarse a la música cristiana con temas como Sonríele a la vida.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante expresó: "Llego a mis 50 con salud, con vida y con un corazón más auténtico. No perfecto, pero consciente". Añadió que la vida "no te forma en la comodidad, te forma en el proceso, en las caídas, en las dudas, en los momentos donde eliges no rendirte".

¿Cómo inició su carrera?

Ramón Ayala Rodríguez, su verdadero nombre, creció en el barrio popular Villa Kennedy en San Juan, Puerto Rico, junto a su familia. Fue allí donde se forjaron sus primeros gustos musicales, influenciado por la salsa y el hip-hop estadounidense, especialmente de Big Daddy Kane, cuyo nombre inspiró el de Daddy Yankee.

Fue en Villa Kennedy donde, siendo un adolescente, conoció a DJ Playero, quien le dio su primera oportunidad profesional. Juntos trabajaron en la producción Playero 34, en la que por primera vez se usó la palabra "reguetón", un término que Daddy Yankee ayudó a popularizar. En esa época, también comenzó a colaborar con DJ Playero en otros álbumes y a lanzar sus propios discos, como No Mercy y El Cartel de Yankee.

En 2004, con el lanzamiento de su álbum Barrio Fino, Daddy Yankee consolidó su carrera con el éxito internacional Gasolina, que marcó un hito en el género y llevó el reguetón a nuevas audiencias. Su colaboración con Luis Fonsi en Despacito en 2017 lo catapultó aún más, convirtiéndose en el video más visto en la historia de YouTube, con más de 8.900 millones de reproducciones.

Sin embargo, después de más de tres décadas en la música urbana, Daddy Yankee anunció en diciembre de 2023 su conversión al cristianismo, dejando atrás su carrera en el reguetón para enfocarse en "transformar vidas" a través de su fe. "Mi fe en Jesús ha sido mi ancla", afirmó, señalando que le dio fortaleza y propósito en los momentos difíciles.

El cambio de rumbo también vino acompañado de desafíos personales. Hace poco más de un año, anunció su divorcio de Mireddys González, tras casi 30 años de matrimonio. La separación incluyó una disputa legal sobre el control de sus empresas y denuncias de manejos financieros irregulares por parte de González.

