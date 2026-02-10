Sebastián Yatra en Ecuador: “Voy a cantarle a gente que quiero mucho”

El intérprete visitará Quito y Guayaquil en abril y mayo con su nuevo tour Entre tanta gente

Sebastián Yatra atraviesa el 2026 con una de las giras más extensas de su carrera. Entre tanta gente tour marca su regreso a los escenarios latinoamericanos después de cuatro años y lo lleva por Sudamérica, Centroamérica y México, con un calendario que se extiende entre abril, mayo y junio. El recorrido incluye fechas en Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Colombia y Ecuador, antes de continuar por Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala, para luego cerrar con una serie de conciertos en distintas ciudades mexicanas.

En Sudamérica, la gira arranca el 11 de abril en Montevideo y continúa por Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotá y Medellín. Ecuador ocupa un lugar central en esta etapa, con dos presentaciones consecutivas: el 30 de abril en Quito, en el Coliseo Rumiñahui, y el 2 de mayo en Guayaquil, en el Estadio Modelo.

La ruta sigue hacia Centroamérica durante mayo y desembarca en México a finales de ese mes, con conciertos en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y otras plazas clave hasta junio.

El tour llega después de un extenso tramo europeo realizado en 2025, cuando Yatra recorrió 16 ciudades de España y cerró en el Movistar Arena de Madrid ante más de 100.000 asistentes en total. A diferencia de giras anteriores, Entre tanta gente tour se construye desde la cercanía con el público, con momentos de interacción directa, historias compartidas durante el show y espacios abiertos a la improvisación.

El repertorio combina canciones de su álbum Milagro con temas de distintas etapas de su trayectoria, en un formato que cambia de una noche a otra.

En este contexto, y a pocos meses de su regreso a Guayaquil, el artista colombiano conversa con EXPRESIONES sobre el sentido de esta gira, su vínculo con Ecuador, la influencia de los países que ha visitado en los últimos años y la forma en que entiende hoy el escenario como un espacio de encuentro.

Kevin Johansen y Liniers en Ecuador: “El show lo hace el público” Leer más

Conexión directa con su gente

¿Cuál es la vibra de este momento para usted, ahora que recorre Latinoamérica con esta gira y vuelve a Ecuador?

La vibra de hoy es abrazar la vida como me esté llegando el día. Agradecer lo que tengo alrededor y darle importancia a los detalles pequeños. Estar aquí ya es una experiencia importante. Incluso algo tan simple como tomar agua me da felicidad.

Entre tanta gente tour nace después del álbum Milagro, que plantea una idea de reconexión. ¿En qué punto de su carrera aparece esa necesidad?

Yo siempre he estado conectado, pero hay formas de hacerlo todavía más profundo. Por eso estoy en una búsqueda constante y me cuestiono las cosas. El hecho de que uno sea bueno en algo no significa que no pueda ser mejor.

Esa búsqueda personal, ¿es algo planificado o se volvió parte de su rutina diaria?

Yo vivo motivado, con ganas de compartir lo que soy. Yatra significa camino y mi camino es lo que me va dictando el corazón día tras día.

Ecuador fue uno de los primeros países donde su música tuvo exposición fuera de Colombia. ¿Qué representa hoy volver con una gira de esta magnitud?

Yo ya estoy conectado con Ecuador y siempre lo estaré. Fue la primera vez que salí a hacer promoción con mi música. Me abrieron las puertas y me hicieron ver que este sueño era posible.

¿Qué recuerdos conserva de esas primeras visitas al país?

Me acuerdo que hacía como 15 entrevistas al día, yendo de medio en medio. Todas esas experiencias se quedan con uno. Las ciudades, los amigos y amigas ecuatorianas que he hecho con los años. Por eso es muy emocionante ir a cantar allá, porque es cantarle a gente que quiero mucho.

En los últimos años ha pasado largas temporadas en España. ¿Cómo influyó ese país en su proceso creativo actual?

Sí, he pasado bastante tiempo en España. Fui por una serie y luego me quedé más tiempo. Tengo muchos amigos allá, hice La Voz España y trabajo con artistas españoles.

¿Qué le aportó ese entorno a su manera de crear música?

Allá hay una apreciación por el arte muy marcada. Eso me llevó a prestar más atención a la creatividad en general, no solo a escribir canciones. Conectarme con la pintura, con la historia, con el porqué de las cosas.

¿Cómo se refleja esa mirada en el escenario durante esta gira?

Cuando me conecto más con la vida y con las personas, hago cada cosa con más intención. Eso se siente en cómo se arma el show y en la forma en la que canto.

Dentro de este momento también surgen proyectos paralelos, como las fiestas El Cucaracheo. ¿Es una iniciativa pensada para una ciudad específica?

No. Empezamos en Madrid, la próxima es en Miami y vamos a ver a dónde más la llevamos.

¿Cuál es la idea central detrás de ese proyecto?

Es una salida con amigos que se hizo fiesta.

Su carrera también se ha expandido hacia otros espacios, como su trabajo con la marca de perfumes Azzaro. ¿Cómo vive esa faceta?

Es una experiencia importante. Ser la cara mundial de un perfume como Azzaro es algo especial. Además, fue el primer perfume que conocí porque es el que usaba mi papá y todavía usa. Vienen varias sorpresas con ellos.

También tuvo una experiencia en Broadway. ¿Existe la posibilidad de retomar ese camino?

Me fascinó. Me sacó un lado más disciplinado. En Broadway todo funciona con mucha precisión y uno es una pieza más de ese sistema. Me gustaría volver, pero no ahora, porque requiere mucho tiempo y energía, y hoy quiero dedicar eso a mi música.

En términos de comunicación, la gira tiene su propia cuenta en redes sociales. ¿Por qué separar ese espacio de su perfil personal?

Antes tenía una cuenta llamada Yatra News. Decidimos cambiarla a Entre tanta gente para que sea un espacio de conexión directa con las personas que me acompañan desde hace años y con quienes se van sumando.

RELACIONADAS Heated Rivalry llega al top 10 de HBO y pierde ante el Chapulín Colorado

Pablo Alborán en entrevista: “Quiero que Ecuador se quede con un suspiro” Leer más

¿Qué busca generar con esa plataforma durante el tour?

Que la gente entienda que para mí todos son importantes. Entre tanta gente, voy a cantarte a ti.

Pensando en el concierto en Guayaquil, ¿el público puede esperar momentos inesperados?

Pueden pasar muchas cosas, pero lo más importante es que vayan por ustedes, por lo que van a sentir, por celebrar la vida. Eso es lo principal.

Si tuviera que definir una canción que represente el corazón de este tour, ¿cuál sería?

Hay muchas canciones corazón. Cada persona tiene la suya. A veces también improviso y hago canciones nuevas en vivo. Eso también es parte del camino.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!