Fiestas de Quito 2025: Conoce la agenda del 27 de noviembre

Quito sigue con los festejos por los 491 años de fundación española

Este 26 de noviembre se realizó el desfile los Mercados saludan a Quito.

Los festejos por los 491 años de fundación de Quito continúan con uno de los eventos más emblemáticos de la capital: el pregón en la Plaza San Francisco.

Te invitamos a leer: Los mercados celebran a Quito con desfiles y tradiciones

Este jueves 27 de noviembre de 2025, el Centro Histórico será nuevamente el escenario donde música, tradición y celebración se entrelazarán desde la tarde hasta la noche.

Pabel Muñoz anticipa cambios en su equipo de trabajo: ¿a quiénes pidió la renuncia? Leer más

La jornada arrancará a las 15:30 con la Banda Municipal, que se presentará junto a Miguel Ángel de los Titos. Más tarde, a las 18:30, el Trío Contrastes llenará la plaza con un repertorio tradicional, seguido de la energía de Batahola Orquesta, a las 19:30.

La velada continuará con la presentación de Cecy Narváez, a las 20:30, una de las voces más representativas de la música ecuatoriana, y cerrará a las 21:30 con el grupo La Vagancia, encargado de despedir la noche con ritmo de cumbia.

Entrega de títulos de propiedad

Al igual que el año pasado, en el marco del evento, el Municipio de Quito entregará alrededor de 2.000 títulos de propiedad a moradores de barrios regularizados.

El alcalde, Pabel Muñoz, encabezará esta actividad, considerada uno de los ejes sociales de la actual administración. Según el cabildo, durante este periodo se han adjudicado unas 7.800 escrituras, beneficiando a más de 31.000 quiteños.

Con la titularización, las familias pueden acceder de manera formal a servicios básicos, gestionar infraestructura y solicitar créditos, lo que se traduce en mejoras en sus condiciones de vida.

Elección de la reina

La agenda festiva del 27 de noviembre también incluye otros eventos. A las 20:00 se realizará la elección de la Reina de San Francisco de Quito, un evento que tendrá lugar en el Teatro Bolívar.

A la misma hora, el Teatro Sucre acogerá un homenaje a Paulina Tamayo, en un espectáculo de carácter pagado.

Tres días de música en el parque Bicenetenario

El fin de semana estará lleno de música. Desde el viernes 28 hasta el domingo 30 de noviembre, los amantes de la música alternativa y urbana podrán disfrutar del Quitofest.

Fiestas de Quito: Concejo niega pedido para que comparezca el Secretario de Cultura Leer más

Este año reunirá a 12 agrupaciones internacionales, entre ellas 2 Minutos y Orishas, y a 24 bandas nacionales, como Luis Alcívar, Guanaco e Inmortal Kultura, que se presentarán ante miles de asistentes.

Todas las actividades por las fiestas de Quito se dan en medio de una pugna entre el Municipio y el Sercop. Pabel Muñoz aseguró que 52 eventos no se realizaron por trabas en la entidad del Gobierno.

El Sercop, en cambio, señala que los procesos gestionados por el Municipio entre el 25 de octubre y el 14 de noviembre fueron publicados en el portal de compras públicas sin la debida planificación, lo que ha causado problemas legales y administrativos.

Según la entidad, se notificó al Municipio los hallazgos desde el 18 de noviembre, indicando inconsistencias que afectan la transparencia y el cumplimiento del principio de legalidad en los procedimientos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!