Fiestas de Quito: Video muestra el momento en que una chiva se incendia

Alarma en Quito: generador de una chiva se incendia en la Amazonas y Japón

Chiva presentó conato de incendio en el norte de Quito; autoridades descartan siniestro de tránsito.

Un conato de incendio registrado la madrugada de este 6 de diciembre en una chiva que circulaba por la avenida Amazonas y Japón, en sentido norte–sur, movilizó a los equipos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

El incidente, que generó alerta entre los ocupantes y transeúntes, fue controlado de manera inmediata y no dejó personas heridas.

La AMT aclara que no fue un siniestro de tránsito

Según informó la AMT, el hecho ocurrió a las 00:53, cuando un patrullaje de control observó una columna de humo proveniente del generador de la chiva. La entidad recalcó que no se trató de un siniestro de tránsito, sino de un conato de incendio focalizado en el sistema eléctrico del vehículo.

Los Agentes Civiles de Tránsito (ACT) actuaron de forma oportuna: controlaron el fuego, evacuaron a los pasajeros y verificaron que no existieran personas lesionadas. También se constató que la unidad contaba con todos los permisos de operación vigentes emitidos por la AMT.

En los videos difundidos en redes sociales se observa cómo un joven intenta sofocar las llamas utilizando una chompa, mientras los ocupantes eran evacuados por miembros de la Policía Nacional y los agentes de tránsito.

Causa preliminar del incidente

De forma preliminar, la AMT presume que el conato de incendio pudo haberse originado por un mal manejo durante la colocación de combustible en el generador, aparentemente mientras este se encontraba encendido, lo que habría provocado la emergencia.

La entidad recordó la importancia de cumplir con los protocolos de seguridad durante la operación de unidades turísticas y de entretenimiento, especialmente en el marco de las Fiestas de Quito, cuando este tipo de vehículos incrementa su actividad.

Este no es el único accidente que involucra a una chiva

Este no es el único accidente, en el redondel de la avenida Naciones Unidas y 10 de Agosto la noche del jueves, 4 de diciembre de 2025, un vehículo popularmente conocido como 'chiva' se volcó mientras varios de sus ocupantes bailaban y celebraban. El accidente se registró alrededor de las 20:30.

Los equipos de tránsito coordinaron la respuesta junto al Cuerpo de Bomberos, que atendió a siete personas en el lugar y trasladó a dos a casas de salud. La vía se cerró temporalmente para asegurar la zona mientras se retiraba el vehículo involucrado.

Este diciembre, de 150 solicitudes para operar chivas, solo 85 superaron las revisiones técnicas y de seguridad. “No utilicen chivas ilegales; muchas son buses adaptados sin condiciones técnicas y aumentan el riesgo de siniestros”, indicó el coronel Washington Martínez, director de la AMT.

