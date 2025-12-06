Expreso
controles de la AMT
Agentes de tránsito realizan varios controles en diferentes puntos de la ciudad durante las Fiestas de Quito.Cortesía

Fiestas de Quito: estos son los operativos de la AMT para este sábado 6 de diciembre

Este sábado se activan controles de alcohol, motocicletas, chivas y transporte público en varios sectores de la capital

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ejecutará este sábado 6 de diciembre una amplía operación de control y prevención en toda la ciudad, como parte del dispositivo especial por las Fiestas de Quito 2025. 

Quito

Los agentes se desplegarán en puntos estratégicos para ordenar la circulación vehicular, acompañar los eventos masivos y vigilar actividades con mayor riesgo, entre ellas la operación de las chivas.

Según la entidad, los controles buscan reducir la congestión, prevenir siniestros de tránsito y garantizar la seguridad vial durante las celebraciones que suelen concentrar a miles de personas en distintos sectores de la capital.

Controles en vía pública y eventos masivos

Los operativos focalizados iniciarán desde la noche del sábado y se extenderán hasta la madrugada del domingo, especialmente en zonas con alta afluencia por espectáculos y festejos barriales:

  • Ex Tribuna de los Shyris — 21:00 a 02:00

  • NNUU y Japón — 21:00 a 02:00

  • Redondel del Ciclista — 21:00 a 02:00

  • Reina Victoria y Foch — 02:00 a 04:00

Controles de alcohol y estado de embriaguez

La AMT reforzará la detección de conductores bajo efectos del alcohol, uno de los factores más recurrentes de siniestros en estas fechas:

  • Calle 13 de Junio y S4B — 06:00 a 08:00

  • Vía a Nono — 08:30 a 10:30

Operativos para motocicletas

El control de motocicletas, debido al incremento de infracciones asociadas a este tipo de vehículo, también estará activo:

  • Calle Museo Solar — 10:00 a 12:00
Supervisión al transporte municipal e interprovincial

La AMT recordó que en 2025 se ejecutarán 928 operativos adicionales destinados a fortalecer la seguridad en el transporte público.

Este sábado también se incluirán controles al transporte interprovincial:

Panamericana Norte (desde Calle del Hierro hasta km Cero) — 11:00 a 13:00

Vehículos mal estacionados

El mal estacionamiento recibirá atención prioritaria, ya que suele generar embotellamientos durante las fiestas:

  • De la Prensa / Comité del Pueblo — 12:00 a 14:00

Chivas y transporte comercial

Por el incremento de chivas en circulación durante la temporada, la AMT aplicará controles específicos para verificar permisos, rutas y seguridad:

  • Amazonas y Pasaje Amazonas — 20:00 a 21:00
Operativos interinstitucionales

En coordinación con instituciones gubernamentales, se ejecutará un operativo integral:

  • UVC Calderón: Av. Giovanni Calles y Nápoles — 23:00 a 04:00

La AMT informó que su personal permanecerá en los puntos asignados durante toda la jornada para reducir riesgos, evitar congestiones y garantizar el cumplimiento de la normativa de tránsito

