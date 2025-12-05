Ruta de 'chiva' ilegal volcada en Quito: ¿Quién es responsable y qué dice el control?

La AMT anunció la presentación de una denuncia ya que se trató de una 'chiva' sin salvoconducto

El siniestro en el que la plataforma de una chiva se desprendió ocurrió en el norte de la capital.

La chiva que se volcó durante la noche del 4 de diciembre en Quito no tenía el salvoconducto emitido por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Producto del siniestro, nueve personas resultaron heridas, según lo informó Washington Martínez, director de la AMT.

“Tenemos el desprendimiento de la plataforma de carga de este vehículo, una chiva, que es informal”, señaló la autoridad de la AMT. El hecho se registró durante la noche, en el sector de la Naciones Unidas y avenida 10 de Agosto.

Esa noche, el tramo de las Naciones Unidas, entre la 10 de Agosto y Amazonas, estuvo cerrado en el sentido occidente-oriente. Allí se congregaron cientos de personas en busca de utilizar una de las chivas, como parte de las tradiciones de las Fiestas de Quito.

¿Quién es responsable del hecho?

Según Martínez, el vehículo no era parte de las chivas que se regularizaron. Entonces, el vehículo no pasó por el proceso para acceder al salvoconducto que le permitía operar en la capital. “A la ciudadanía pedirle que no use este tipo de vehículos”, indicó Martínez.

Después del siniestro, el conductor de la chiva fue detenido para llevarlo a una audiencia de flagrancia. La AMT anunció que presentará la respectiva denuncia como parte del proceso legal que se seguirá.

La misma entidad aseguró que, de un total de 150 chivas que se presentaron para obtener el salvoconducto y operar, solamente 85 aprobaron los controles. A estas se les entregó el respectivo salvoconducto.

¿Cuál era la ruta prevista?

La avenida Naciones Unidas se convirtió en el epicentro de las Fiestas de Quito en lo que tiene que ver con la utilización de este tipo de vehículos. La AMT definió un recorrido para las chivas que contaban con permisos.

🚔 #CadaVidaCuenta |



✅ Evitemos tragedias, usa solo chivas que tengan los documentos en regla.



✅ La AMT realiza controles permanentes de chivas en toda la ciudad.



Con precaución ☀️ #QuitoRenace pic.twitter.com/SkNOG31AyK — AMTQuito (@AMT_Quito) December 5, 2025

Existían dos perímetros para la circulación: norte y centro de la capital. En el norte, los recorridos incluían vías como la Amazonas, Naciones Unidas, 6 de Diciembre y Gaspar de Villarroel. En el centro, las chivas podían circular por las calles Olmedo, Benalcázar, Bolívar y Montúfar.

Sin embargo, al no ser legal, no existía un registro del recorrido que cumpliría la chiva involucrada en el siniestro. No obstante, las autoridades presumen que haría el recorrido autorizado que cumplían el resto de unidades.

