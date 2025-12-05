¿Qué pasó con las Fiestas de Quito? Nostalgia por la identidad y tradición perdida

Los entrevistados señalan que alrededor de la feria taurina se movía la capital, había bailes populares y una mejor agenda

En la mascarada nocturna, uno de los eventos desarrollados en las fiestas de fundación de Quito, en diciembre 2025

La nostalgia aflora al revisar las respuestas de nueve exalcaldes, exconcejales, un dirigente empresarial, una expresidenta, un escritor, un historiador, abogados y académicos a una misma pregunta: ¿qué extraña de las fiestas de Quito de hace años?

Desde el canelazo compartido entre vecinos y los bailes en los barrios, hasta el espíritu de pertenencia y amor por la ciudad. También recuerdan las celebraciones a gran escala, con carteles internacionales en la feria taurina y el impacto económico que aquello solía generar.

Paco Moncayo, quien fue alcalde de Quito desde el 2000 al 2009, recuerda que se dio cuenta de que en la urbe vivían personas de todo el país y del exterior, por lo que notó un desamor. “Cuando llegaba el día del Censo Nacional, se censaban en sus ciudades. Igual pasaba en las elecciones. Entonces trabajé en impulsar políticas para generar ese amor por la ciudad”.

Tomó el ejemplo del ‘I love New York’ para conseguir el ‘I love Quito’. Por eso considera que se obró con “torpeza” al eliminar eventos grandes que eran parte de la festividad. “No querían que se celebre el 6 de diciembre y hablaban de la imposición española genocida”.

¿Fiestas apagadas en este aniversario 491 de la fundación de Quito?

Fiestas de Quito 2025: El 'Machalazo' y bailes populares regresan a los barrios Leer más

Margarita Carranco, exvicealcaldesa, relata que sus vecinos de San Bartolo, en el sur de Quito, le comentan que “las fiestas están apagadas”. Las celebraciones han decaído cada vez más tras la Alcaldía de Moncayo, opina. Le entristece porque cree que dinamizaban la economía de los barrios.

Desorganización en las fiestas de la capital

Gonzalo Ortiz, exconcejal e historiador, señala que después de esa Alcaldía, algunos eventos se volvieron “actos politiqueros, de tarima”. Cuestiona que “se den palos de ciego y que no se haya logrado ni contratar el mantenimiento del metro”.

La necesidad de retomar tradiciones, por motivos económicos incluso

“Quito debe reencontrarse con sus tradiciones. Necesitamos hacerlo no solo por nostalgia, sino porque una ciudad que celebra, atrae; una ciudad que atrae, crece; y una ciudad que crece, prospera”, sostiene Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ).

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.