Jaramillo y Tamayo se quedaron con el título del Mundial de 40

El cierre de la edición 56 del popular torneo, que se desarrolla por las fiestas de Quito, abrió los festejos en la capital

Stalin Herrera y Marcelo Saquisilí enfrentaron a Miguel Jaramillo y Octavio Tamayo en la final de la edición 56 del Campeonato Mundial de 40, organizado por la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha (APDP).

En la previa se presentó un show musical y artístico interpretado por el Grupo Danzante Tierra y la agrupación musical de Eduardo Chocolate Morales, quienes entretuvieron a los asistentes, mientras los cuarenteros se alistaban para la final.

“Estoy algo nervioso, pero es normal, hasta el mejor jugador del mundo siente preocupación antes de una partida tan decisiva”, sostuvo Saquisilí, quien fue unas dos ocasiones al baño antes de empezar a barajar los naipes.

Tras los consejos de los jueces Cristóbal Peñafiel y Juan Carlos Álvarez, los clásicos dichos como dos por Shunsho, marido tiene, caída y limpia o dos por guapo, entre otros, empezaron a resonar sobre la mesa, colocada en el Centro Comercial Iñaquito, sede del torneo.

Ganadores

Jaramillo y Tamayo se llevaron la victoria final, con un marcador de 40-12, 14-40 y 40-26. “Supimos remontar una falla de mi compañero que nos costó 10 puntos, pero lo tranquilice a Octavio y nos repusimos para terminar ganando”, contó emocionado Miguel.

La partida estuvo tan reñida que los jugadores no dieron motivo para utilizar la Zapatería, modalidad del juego que se aplica a la pareja que no supera los 10 puntos, que fue auspiciada por diario EXPRESO.

Desde ya la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha y la empresa privada planifican lo que será la edición 57 del Campeonato Mundial de 40 para seguir celebrando las fiestas de fundación de Quito.

