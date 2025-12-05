¿Cuántos años cumple Quito en este 2025?

La capital ecuatoriana está de fiesta. Cumplirá un año más de su fundación este sábado 6 de diciembre de 2025

Este 6 de diciembre de 2025, Quito celebra 491 años de fundación española. La fecha recuerda 1534, cuando el capitán Sebastián de Benalcázar estableció oficialmente la ciudad de San Francisco de Quito, sobre las faldas del volcán Pichincha. La fecha es un hito que marca el inicio de época colonial de la capital, según consta en el registro histórico de la Asamblea Nacional.

Pero la historia de la ciudad es mucho más antigua que su acta de nacimiento colonial. En estas tierras ya habitaban pueblos originarios, como los Quitu-Cara, y más tarde formó parte del dominio del imperio inca. Por eso, más que una edad exacta, Quito encarna siglos de memoria indígena, colonial y republicana.

Caminar por el Centro Histórico de Quito, el casco colonial más grande y mejor conservado de América Latina, es recorrer casi cinco siglos de arquitectura, fe, comercio, poder y resistencia. Iglesias barrocas, plazas republicanas y calles empedradas conviven con una ciudad moderna que se expande, crece y se redefine a diario.

El acto central de la jornada de este 6 de diciembre es la Sesión Solemne del Concejo Metropolitano, ceremonia en la que se entregan reconocimientos a ciudadanos e instituciones por su aporte a la ciudad y se pronuncia el discurso oficial de las autoridades locales. Es la postal más formal del cumpleaños de Quito.

Quito celebra sus fiestas con varios eventos

Quito celebra con ferias, cangrejadas y festivales que no te puedes perder Leer más

Pero la conmemoración no se queda en lo protocolario. Afuera, en las calles, la ciudad respira fiesta. El Centro Histórico recibe a miles de visitantes; los barrios organizan verbenas y encuentros comunitarios; los parques se convierten en escenarios musicales; y los mercados se llenan del aroma del hornado, las empanadas, la colada morada y el canelazo.

Las Fiestas de Quito son también una agenda cultural abierta. Durante varios días, museos, teatros e iglesias amplían horarios; se programan conciertos gratuitos y festivales. Además, se instalan ferias artesanales y gastronómicas; y se multiplican los desfiles y actividades deportivas.

Más allá de la celebración, el aniversario es una pausa para mirar a la ciudad con otros ojos. Quito cumple años, pero también se interroga: sobre su crecimiento desordenado, su seguridad, su movilidad y su patrimonio. La fiesta convive con la reflexión.

Porque el 6 de diciembre no solo marca una fecha histórica: recuerda que Quito no es una ciudad detenida en el pasado. Es una urbe viva, compleja, discutida y en permanente construcción.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!