Quito celebra 491 años: ferias, cangrejadas y festivales que no te puedes perder

Conoce la programación completa de eventos gastronómicos y culturales que animarán Quito por sus 491 años

Quito vive sus 491 años con una agenda que combina gastronomía, música, arte y cultura en cada rincón de la ciudad. Las Fiestas de Quito 2025 llegan con ferias, festivales y recorridos que invitan a disfrutar del Centro Histórico y de las parroquias con actividades pensadas para todas las edades. Desde las tradicionales serenatas hasta la esperada Cangrejada Quiteña, la capital se llena de sabores, colores y ritmos que celebran su identidad.

Le invitamos a que lea: Contraloría detecta más de $ 5,7 millones en glosas en auditoría al Metro de Quito

Ferias gastronómicas y artesanales para disfrutar en familia

4 y 5 de diciembre

La fiesta arranca con la Feria Gastronómica y Artesanal en el Parque García Moreno, de 11:00 a 21:00, un espacio perfecto para degustar los sabores más representativos de Quito y descubrir el trabajo creativo de artesanas y artesanos locales.

También del 4 y 5 de diciembre, la tradicional Feria de Dulces llega a la Plaza Chica (Pasaje Espejo y Guayaquil), de 09:00 a 16:00, con colaciones, higos enconfitados, pristiños con miel y una amplia variedad de postres típicos que endulzan las fiestas.

RELACIONADAS Paulina Tamayo recibe condecoración póstume en la Sesión Solemne de la Asamblea

Serenatas y música para celebrar a la ciudad

El 4 de diciembre, la Serenata Quiteña 'Mi lindo Quito' llenará de música la Plaza Cívica Eloy Alfaro desde las 15:00. Sobre el escenario estarán Medardo Javier y su Orquesta, el grupo Prisma, Kristina Dalgo, el grupo de bomba Luis Carlos y su Talento Afro Latino y el Ballet Los Andes.

La Cangrejada Quiteña toma La Mariscal

Uno de los eventos más esperados llega el 5 de diciembre, con La Cangrejada Quiteña La Mariscal, que reunirá a más de 20 restaurantes especialistas en este manjar. Desde las 11:00, la avenida Amazonas (entre José Calama y Wilson) será un corredor lleno de aromas y sabores con cangrejos al ajillo, encocados, sudados y las típicas cangrejadas que se disfrutan con mazo en mano.

La jornada promete una mezcla de sazón, música y ambiente festivo que ya es tradición en estas fechas.

A las 18:00, iniciará el Amazonazo, en la intersección de Veintimilla y Amazonas, con presentaciones musicales y el talento de la orquesta La Familia.

Festivales que resaltan la tradición y la ruralidad

5 y 6 de diciembre

El Festival Sal Quiteña 2025 vuelve al Centro de Eventos Bicentenario, de 11:00 a 20:30, destacando este año al chocho, un superalimento ancestral que se posiciona como emblema de la gastronomía local.

5, 6 y 7 de diciembre

'La ruralidad saluda a Quito' se desarrollará en la Plaza de San Francisco, de 10:00 a 20:00, con exposiciones, música y tradiciones de las parroquias.

El 6 de diciembre, a las 13:00, se realizará el Desfile de la Ruralidad, desde el Centro de Arte Contemporáneo hacia la Plaza de San Francisco.

El mismo día, el Festival del Pasacalle tendrá dos jornadas en el Ágora de la Casa de la Cultura:

Jornada 1: de 11:00 a 16:00

Jornada 2: de 18:00 a 23:00

También el 6 de diciembre, el barrio La Concepción vivirá El Machalazo, una celebración barrial con música y actividades de 16:00 a 22:00.

Sesión Solemne por los 491 años de fundación

El 6 de diciembre, a las 15:00, se desarrollará la Sesión Solemne en el Teatro Nacional Sucre, con la presencia de autoridades y representantes de la ciudad.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.